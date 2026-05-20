Entre los mejores sueldos del país: cuánto gana un petrolero en Vaca Muerta en mayo de 2026
Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta mantienen algunos de los salarios más altos del país tras el cierre de la última paritaria. Cómo quedaron los sueldos, los adicionales y los viáticos que cobran en mayo de 2026.
Resumen para apurados
- En mayo de 2026, los petroleros de Vaca Muerta acordaron un piso salarial de $3,9 millones brutos mensuales tras cerrar la paritaria sectorial para garantizar la actividad.
- La paritaria (período 2025-2026) fijó un alza del 8,6% respecto a marzo, elevó la vianda a $35.848 por día y mantuvo el adicional especial de Vaca Muerta en $380.000 mensuales.
- El entendimiento entre cámaras y gremios evitó medidas de fuerza en la región, consolidando al sector como el mejor pago del país y clave para la economía de la Argentina.
Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta continúan entre los mejores pagos del país tras el cierre de la última negociación salarial del sector hidrocarburífero. El nuevo acuerdo paritario fijó aumentos que impactan en los salarios mínimos, los adicionales y los viáticos que perciben miles de empleados vinculados a la actividad.
La actualización corresponde al período abril 2025-marzo 2026 y fue acordada entre las cámaras empresariales y los gremios petroleros de la región patagónica. El entendimiento permitió evitar conflictos sindicales y garantizó continuidad en una de las industrias más importantes para la economía argentina.
Cuánto cobra un petrolero de Vaca Muerta en 2026
Con la nueva escala salarial vigente, ningún trabajador petrolero percibirá menos de $3,9 millones brutos mensuales por una jornada laboral estándar de ocho horas diarias.
El incremento acordado fue del 8,6% respecto de los salarios de marzo. Sin embargo, el impacto real sobre el sueldo de bolsillo es levemente inferior debido a descuentos previsionales, aportes sindicales y otros conceptos específicos del convenio colectivo.
De esta manera, la actividad petrolera se mantiene entre las de mayor remuneración dentro del empleo formal privado en Argentina.
Cómo quedaron los adicionales y viáticos petroleros
Además del salario básico, el acuerdo incluyó actualizaciones en distintos conceptos complementarios que forman parte habitual de los ingresos del sector.
Uno de los cambios más relevantes fue la modificación del monto correspondiente a la vianda alimentaria, que pasó a ubicarse en $35.848 por jornada trabajada.
En tanto, el adicional especial conocido como “Vaca Muerta” no sufrió modificaciones y continuará en $380.000 mensuales hasta una nueva revisión salarial.
Este plus es uno de los componentes más importantes dentro de los recibos de sueldo del personal petrolero que desarrolla tareas en yacimientos no convencionales.
Qué incluye la nueva paritaria petrolera
El entendimiento firmado entre las empresas y los sindicatos también incorporó una contribución sindical extraordinaria de $151.000 por trabajador.
Ese importe fue liquidado junto con los aportes correspondientes al mes de abril y forma parte de los puntos acordados durante la negociación paritaria.
El convenio fue sellado entre la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, la Cámara de Servicios Petroleros y los sindicatos de petroleros privados y jerárquicos de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Gracias a este acuerdo, el sector logró cerrar una negociación clave para sostener la actividad y evitar medidas de fuerza en Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.