Revolución en Vaca Muerta: cómo es el plan de YPF para generar exportaciones por U$S100.000 millones

El plan operativo contempla la perforación de 1.152 pozos en áreas contiguas de la formación neuquina. La clave del proyecto reside en la eficiencia; al integrar estas zonas, YPF compartirá instalaciones, equipos de fractura y logística, logrando economías de escala que permitirán competir a nivel internacional. "Es el inicio de una nueva etapa que no tiene comparación con lo hecho hasta ahora", afirmó Horacio Marín, presidente de la compañía.