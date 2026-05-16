Revolución en Vaca Muerta: cómo es el plan de YPF para generar exportaciones por U$S100.000 millones

Resumen para apurados
- YPF oficializó en Neuquén el proyecto "LLL Oil" para invertir U$S 25.000 millones en Vaca Muerta, buscando exportar U$S 100.000 millones y transformar la matriz energética nacional.
- Bajo el régimen RIGI, YPF perforará 1.152 pozos compartiendo infraestructura y logística para reducir costos, competir globalmente y asegurar el abastecimiento interno de gas.
- La iniciativa proyecta exportar U$S 6.000 millones anuales para 2032. Es una apuesta sin precedentes que busca consolidar a Argentina como un proveedor energético global de peso.
YPF oficializó su apuesta más ambiciosa para Vaca Muerta: "LLL Oil". Se trata de un megaproyecto de desarrollo petrolero que busca transformar la matriz exportadora de Argentina, con una inversión proyectada de U$S25.000 millones en 15 años. Bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la petrolera estatal aspira a generar divisas por más de U$S 100.000 millones durante la vida útil del programa.
El plan operativo contempla la perforación de 1.152 pozos en áreas contiguas de la formación neuquina. La clave del proyecto reside en la eficiencia; al integrar estas zonas, YPF compartirá instalaciones, equipos de fractura y logística, logrando economías de escala que permitirán competir a nivel internacional. "Es el inicio de una nueva etapa que no tiene comparación con lo hecho hasta ahora", afirmó Horacio Marín, presidente de la compañía.
Exportación y Abastecimiento
- Petróleo: el 100% de la producción de crudo tendrá destino de exportación, evacuándose a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un consorcio donde YPF colabora con gigantes como Chevron, Shell y Vista.
- Gas: el proyecto generará unos 10 millones de m³ diarios que se destinarán prioritariamente al mercado interno.
- Meta 2032: se espera alcanzar un "plateau" de producción de 240.000 barriles diarios, lo que representaría exportaciones anuales por U$S 6.000 millones.
Qué es LLL Oil y cómo funciona
"LLL Oil" es un proyecto desarrollado por YPF que apunta al desarrollo integrado de áreas geográficamente contiguas dentro de la formación de Vaca Muerta.
El objetivo es aprovechar economías de escala: las distintas zonas que lo conforman compartirán instalaciones de superficie, equipos de perforación, sets de fractura y toda la logística vinculada al suministro de arena y agua
El sistema de recursos compartidos es, según la empresa, lo que permite proyectar niveles de eficiencia y competitividad a escala internacional. En términos operativos, el plan contempla la perforación de 1.152 pozos a lo largo de los próximos 15 años, con una inversión total estimada en U$S25.000 millones.