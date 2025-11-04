YPF suma a un gigante árabe para desarrollar el proyecto de GNL en Argentina

En Abu Dhab, la petrolera estatal YPF y ENI anunciaron la firma del “Framework Agreement”, un acuerdo preliminar con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc (Compañía Nacional de Petróleo de la capital de los Emiratos Árabes Unidos), para avanzar en la negociación de los términos definitivos para su incorporación al proyecto de LNG, que posicionará a la Argentina como un actor relevante en el mercado global de gas natural licuado.