Verano en pleno invierno: la temperatura llegará a 28° en el NOA la próxima semana

Pronóstico para Santiago del Estero

Pese a que las temperaturas durante el inicio de la semana no serán tan bajas como en otras provincias, las del fin de semana tampoco serán tan elevadas como en las provincias que limitan con Chile al norte. En el caso de Santiago del Estero, toda la semana las mínimas superarán los 10 °C. las máximas se mantendrán más estables, entre los 24 °C y 25 °C con una única excepción el lunes, cuando la temperatura más alta será de 22 °C. No hay probabilidad de precipitaciones.