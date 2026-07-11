Verano en pleno invierno: la temperatura llegará a 28° en el NOA la próxima semana

Resumen para apurados
- El SMN pronostica un inusual aumento de temperatura de hasta 28°C en el NOA argentino para la próxima semana, provocado por el ingreso de una masa de aire cálido.
- Este fenómeno afectará a provincias como Tucumán, Jujuy y Salta, caracterizándose por una marcada amplitud térmica, cielos despejados y una total ausencia de lluvias.
- Este atípico 'verano' invernal alterará la dinámica regional y plantea interrogantes sobre el impacto de la crisis climática en las temperaturas estacionales del NOA.
Una masa de aire más cálido comenzará a instalarse sobre el NOA durante la próxima semana y provocará un marcado ascenso de las temperaturas, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Después días con mañanas frías y valores propios del invierno, las máximas treparán de manera sostenida hasta ubicarse entre los 26 °C y 28 °C en varias capitales provinciales. El denominador común será, además, la ausencia de lluvias, favorecida por condiciones atmosféricas estables que mantendrán el cielo con escasa nubosidad y una gran amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.
Pronóstico para Catamarca
La capital de Catamarca tendrá temperaturas en ascenso hacia el fin de semana. El termómetro dará marcas fuera de lo habitual para esta época del año. Desde el lunes hasta el miércoles, la temperatura mínima será de 10 °C: los primeros dias con máxima de 22 °C y, el tercero, de 23 °C. Pero desde el jueves aumentará de forma considerable para llegar a un marcador máximo de 28 °C el viernes por la tarde. No hay probabilidad de precipitaciones pronosticadas.
Pronóstico para Jujuy
San Salvador de Jujuy se alineará a las provincias del NOA que en la semana tendrán marcadores inesperados con una máxima de 28 °C el jueves y –al igual que Catamarca– el viernes. El lunes y martes se registrarán las temperaturas más bajas, con 8 °C de mínima, pero máximas que ascenderán a 18 °C y 20 °C respectivamente. El miércoles habrá una gran amplitud térmica con una mínima de 8 °C y una máxima de 22 °C. Después de algunas lloviznas aisladas este sábado, no se esperan más precipitaciones para la semana.
Pronóstico para La Rioja
La Rioja capital seguirá de cerca el ascenso de temperatura de Catamarca y Jujuy, aunque con menor intensidad. El marcador más elevado llegará a 26 °C el viernes próximo. Los días previos habrá una amplitud térmica mayor. El lunes y martes, la mínima estará por debajo de los 10 °C y la máxima rondará los 20 °C, indicador que será superado desde el miércoles. No se pronosticaron precipitaciones para esta semana.
Pronóstico de Salta
Después de un domingo mayormente fresco, el lunes tendrá condiciones similares: el termómetro oscilará entre los 7 °C y 18 °C. El martes y miércoles la mínima será de 8 °C, desde el jueves superará los 10 °C. Las temperaturas más elevadas estarán desde el martes por encima de los 20 °C. El jueves y viernes serán los días más cálidos con 27 °C y 28 °C por temperatura más alta. No se anunciaron precipitaciones.
Pronóstico para Santiago del Estero
Pese a que las temperaturas durante el inicio de la semana no serán tan bajas como en otras provincias, las del fin de semana tampoco serán tan elevadas como en las provincias que limitan con Chile al norte. En el caso de Santiago del Estero, toda la semana las mínimas superarán los 10 °C. las máximas se mantendrán más estables, entre los 24 °C y 25 °C con una única excepción el lunes, cuando la temperatura más alta será de 22 °C. No hay probabilidad de precipitaciones.
Pronóstico para Tucumán
La capital tucumana se sumará a las ciudades del NOA que tendrán el registro más elevado en las temperaturas de esta semana. A excepción del lunes y el martes, todos los días tendrán mínimas por encima de los 10 °C. Las máximas irán desde los 20 °C el primer día de la semana, hasta los 27 °C y 28 °C en los dos últimos. No se anunciaron probabilidades de precipitaciones.