Conocé el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio en Tucumán

Pronóstico para los próximos días

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 10°C y 17°C. No hay pronóstico de lluvias para los próximos días, por lo que continuará el tiempo seco en gran parte de la provincia.