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Conocé el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio en Tucumán

Cómo estará el tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional.

SIGUE EL Frío en San Miguel de Tucumán.
SIGUE EL Frío en San Miguel de Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica tiempo estable y sin lluvias para este viernes 10 de julio en Tucumán, ideal para que los ciudadanos disfruten del inicio del fin de semana largo.
  • Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 20°C con vientos leves. Esto consolida una tendencia de días secos y frescos, luego de registrarse bajas temperaturas en la provincia.
  • El clima favorable se mantendrá el sábado y domingo, con máximas de hasta 20°C y sin lluvias, lo que beneficiará al sector turístico y las actividades al aire libre.
Resumen generado con IA

Los tucumanos tendrán un viernes 10 de julio con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia, ideal para quienes aprovecharán el fin de semana largo. El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas durante la mañana y un leve ascenso hacia la tarde.

De acuerdo con la previsión, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en ninguna franja horaria.

El pronóstico del clima para este viernes

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17°C, con viento leve del sudoeste. En la mañana, el termómetro descenderá hasta los 9°C, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto.

Por la tarde, la temperatura llegará a los 20°C, con condiciones similares y viento de baja intensidad. Ya por la noche, el ambiente volverá a refrescar hasta los 19°C, con nubosidad parcial y viento del norte entre 7 y 12 km/h.

Pronóstico para los próximos días

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 10°C y 17°C. No hay pronóstico de lluvias para los próximos días, por lo que continuará el tiempo seco en gran parte de la provincia.

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