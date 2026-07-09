Conocé el pronóstico del tiempo para este viernes 10 de julio en Tucumán

Resumen para apurados
- El SMN pronostica tiempo estable y sin lluvias para este viernes 10 de julio en Tucumán, ideal para que los ciudadanos disfruten del inicio del fin de semana largo.
- Se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 20°C con vientos leves. Esto consolida una tendencia de días secos y frescos, luego de registrarse bajas temperaturas en la provincia.
- El clima favorable se mantendrá el sábado y domingo, con máximas de hasta 20°C y sin lluvias, lo que beneficiará al sector turístico y las actividades al aire libre.
Los tucumanos tendrán un viernes 10 de julio con tiempo estable y sin probabilidades de lluvia, ideal para quienes aprovecharán el fin de semana largo. El pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado, temperaturas frescas durante la mañana y un leve ascenso hacia la tarde.
De acuerdo con la previsión, la temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en ninguna franja horaria.
El pronóstico del clima para este viernes
Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 17°C, con viento leve del sudoeste. En la mañana, el termómetro descenderá hasta los 9°C, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto.
Por la tarde, la temperatura llegará a los 20°C, con condiciones similares y viento de baja intensidad. Ya por la noche, el ambiente volverá a refrescar hasta los 19°C, con nubosidad parcial y viento del norte entre 7 y 12 km/h.
Pronóstico para los próximos días
Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de 12°C y una máxima de 20°C, mientras que el domingo la temperatura oscilará entre 10°C y 17°C. No hay pronóstico de lluvias para los próximos días, por lo que continuará el tiempo seco en gran parte de la provincia.