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¿Frío y lloviznas en Tucumán? El pronóstico para este fin de semana y cuándo subirán las temperaturas

El pronóstico del SMN anticipa jornadas con neblinas, cielo parcialmente nublado y posibles lloviznas durante el domingo.

TUCUMÁN. El frío seguirá presente, pero las temperaturas irán en ascenso.
TUCUMÁN. El frío seguirá presente, pero las temperaturas irán en ascenso. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica un fin de semana fresco con neblinas y posibles lloviznas en Tucumán, antes de un paulatino aumento de las temperaturas a partir de la próxima semana.
  • El sábado tendrá marcas de entre 10°C y 16°C, mientras que el domingo se prevén máximas de 17°C con chances de lloviznas matinales y posterior mejora en las condiciones.
  • A partir del lunes se registrará un ascenso térmico gradual con máximas de hasta 27°C para el jueves, consolidando un clima más templado y otoñal en la región.
Resumen generado con IA

Tucumán tendrá un fin de semana marcado por temperaturas frescas, neblinas y la posibilidad de algunas lloviznas durante las primeras horas del domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Sin embargo, el escenario comenzará a cambiar con el inicio de la próxima semana, cuando las marcas térmicas irán en aumento de manera gradual y traerán jornadas más templadas.

Para este sábado, se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 16°C. La jornada comenzará con neblinas, mientras que durante la tarde y la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones.

Domingo con probabilidad de lloviznas

En tanto, el domingo tendrá una mínima de 10°C y una máxima de 17°C. Hacia la tarde y la noche, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado, con una mejora en las condiciones meteorológicas.

Una semana con temperaturas otoñales

Durante la próxima semana, las temperaturas comenzarán a subir de manera gradual y se mantendrán con valores más cercanos a los de una jornada otoñal. Para el lunes se espera una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, con cielo parcialmente nublado.

El martes tendrá una mínima de 8°C y una máxima de 22°C. Para el miércoles, la temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 24°C, con cielo algo nublado.

El jueves sería la jornada más cálida de la semana, con una mínima de 12°C y una máxima de 27°C.

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