Cómo estará el tiempo este miércoles 8 de julio en Tucumán

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este miércoles 8 de julio subirá la temperatura en Tucumán, alcanzando los 20°C, tras registrarse varias jornadas de frío extremo.
- La jornada tendrá una mínima de 6°C, vientos leves del sudoeste y noroeste, cielo algo nublado y nula probabilidad de precipitaciones, consolidando el cambio meteorológico.
- Se prevé que el alivio térmico se mantenga durante el resto de la semana y el fin de semana, con marcas máximas estables de entre 18°C y 20°C y sin lluvias en la provincia.
Tras varios días marcados por el frío intenso, este miércoles 8 de julio comenzará a sentirse un leve cambio en las condiciones meteorológicas en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada estará dominada por el cielo entre algo nublado y despejado, sin probabilidades de lluvias y con un paulatino ascenso de la temperatura.
El pronóstico del clima para Tucumán
La temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, una marca considerablemente superior a la registrada en los últimos días. Durante la madrugada se esperan unos 9°C, por la mañana el termómetro rondará los 6°C, por la tarde llegará al pico de 20°C y hacia la noche descenderá hasta los 14°C.
El pronóstico también indica que no se esperan precipitaciones durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias. El cielo permanecerá algo nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que por la noche se presentará despejado.
En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h durante gran parte del día. La dirección predominante será del sudoeste durante la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde rotará al noroeste.
Cómo seguirá el tiempo en Tucumán
El alivio del frío continuará durante el resto de la semana. Para el jueves se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, mientras que el viernes la temperatura oscilará entre los 10°C y los 20°C. El fin de semana se mantendrá estable, con máximas cercanas a los 18°C y sin lluvias previstas, consolidando una mejora en las condiciones del tiempo en la provincia.