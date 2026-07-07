Cómo estará el tiempo este miércoles 8 de julio en Tucumán

Cómo seguirá el tiempo en Tucumán

El alivio del frío continuará durante el resto de la semana. Para el jueves se prevé una mínima de 9°C y una máxima de 20°C, mientras que el viernes la temperatura oscilará entre los 10°C y los 20°C. El fin de semana se mantendrá estable, con máximas cercanas a los 18°C y sin lluvias previstas, consolidando una mejora en las condiciones del tiempo en la provincia.