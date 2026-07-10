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Piel con historia: San Martín presentó su nueva camiseta alternativa en homenaje al Mercado de Abasto

Una indumentaria que combina la tradicional pasión de La Ciudadela con un concepto moderno enfocado en los lugares históricos locales. Cómo es el diseño que busca vestir al hincha conectando el fútbol con las raíces del barrio.

NUEVO MODELO. La marca Kappa presentó la tercera camiseta del Santo.
NUEVO MODELO. La marca Kappa presentó la tercera camiseta del "Santo". @CASMOficial
Hace 1 Hs

San Martín presentó oficialmente de la mano de Kappa lo que será su tercer uniforme de la temporada. Esta nueva indumentaria se diseñó como un homenaje al emblemático Mercado de Abasto, un sitio cargado de historia y fuertemente arraigado a la cultura popular de la provincia.

Bajo el lema “Hay lugares que son parte de nuestra identidad. Historia pura con el rojo y blanco como bandera”, el lanzamiento busca conectar las raíces del club con el barrio. La camiseta promete vestir al hincha combinando la tradicional pasión “santa” con un diseño moderno que resalta el valor de los lugares históricos locales.

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