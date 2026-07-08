Abren talleres gratuitos de oficios y herramientas de comercialización para futuros emprendedores

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a los vecinos a participar de una nueva serie de talleres gratuitos de capacitación en oficios orientados a la inserción laboral y el desarrollo de proyectos independientes. En esta oportunidad, la oferta oficial abarca técnicas de manualidades, pautas recreativas de vida saludable y herramientas estratégicas de comercialización diseñadas para potenciar los emprendimientos locales.