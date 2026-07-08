SociedadActualidad

Abren talleres gratuitos de oficios y herramientas de comercialización para futuros emprendedores

La Dirección de Empleo municipal ofrece formación continua en pintura, costos y redes sociales. Cómo realizar las inscripciones.

Abren talleres gratuitos de oficios y herramientas de comercialización para futuros emprendedores
Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Hace 13 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inscribe el 7 y 8 de julio a talleres gratuitos de oficios y comercialización para impulsar la inserción laboral de los vecinos.
  • Los interesados mayores de 18 años deben anotarse de forma presencial con su DNI en la Dirección de Empleo. La oferta incluye costura, bordado, crochet y cestería.
  • La iniciativa busca dar herramientas prácticas para una rápida salida laboral, promoviendo el autoempleo y el fortalecimiento de la economía de los hogares a futuro.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a los vecinos a participar de una nueva serie de talleres gratuitos de capacitación en oficios orientados a la inserción laboral y el desarrollo de proyectos independientes. En esta oportunidad, la oferta oficial abarca técnicas de manualidades, pautas recreativas de vida saludable y herramientas estratégicas de comercialización diseñadas para potenciar los emprendimientos locales.

Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

Aguardan la validación de SUBE para que rija el boleto a $1.700 en San Miguel de Tucumán

Los interesados en formar parte de estas propuestas formativas deben inscribirse de manera presencial en las respectivas sedes municipales con la presentación de su Documento Nacional de Identidad. El dictado de los cursos busca brindar herramientas prácticas que faciliten una salida laboral rápida o permitan mejorar la economía del hogar a través de la producción independiente.

Los nuevos talleres para emprendedores de la Municipalidad

Aquí tenés el texto corregido ortográficamente. Se ajustaron las mayúsculas innecesarias, se unificó el formato de los horarios de acuerdo a las normas de la RAE y se optimizó la redacción de las siglas:

A través de estos espacios de formación continua, el municipio ofrece nuevos conocimientos prácticos a los vecinos para que puedan generar su propio emprendimiento, introducir con éxito sus productos en el mercado local o disfrutar de espacios destinados al bienestar integral.

Las inscripciones se realizan de manera presencial únicamente este martes 7 y miércoles 8 de julio de 8:30 a 12:30 h, en la sede de la Dirección de Empleo y Emprendimientos, ubicada en Av. Juan B. Justo 951.

Los interesados deben ser mayores de 18 años y presentarse con una copia de su DNI (frente y dorso). Los cupos para todas las actividades son limitados.

A continuación, se detallan los días, horarios y fecha de inicio de cada una de las propuestas:

  • Taller de Costura: inicia el lunes 20 de julio y se dictará en el horario de 14.30 a 17 h.
  • Taller de Bordado Mexicano: inicia el martes 21 de julio y se cursará de 14.30 a 19 h.
  • Taller de Cestería China: inicia el miércoles 22 de julio, en el horario de 14.30 a 17 h.
  • Taller de Crochet: la primera clase será el jueves 23 de julio y se dictará de 14.30 a 19 h.
  • Clases de Zumba (Actividad recreativa): inicia el lunes 20 de julio. Las clases se dictarán los lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 18.30 h.
Temas Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santos Proceso y Martiniano: quiénes fueron los mártires romanos que la Iglesia Católica recuerda este 2 de julio

Santos Proceso y Martiniano: quiénes fueron los mártires romanos que la Iglesia Católica recuerda este 2 de julio

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

“Experiencia Congresales” invita a volver a 1816 en San Miguel de Tucumán

Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
3

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
4

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau
5

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Tragedia en Cañuelas: se conoció el último video con vida del hombre que murió tras recibir un piedrazo durante los festejos por la Selección

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Mi Argentina ya permite consultar la liquidación de sueldo desde el celular: quiénes pueden hacerlo

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Lluvias, frío extremo y viento Zonda: conocé el mapa de las alertas del SMN para este miércoles

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Comentarios