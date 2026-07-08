Abren talleres gratuitos de oficios y herramientas de comercialización para futuros emprendedores

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán inscribe el 7 y 8 de julio a talleres gratuitos de oficios y comercialización para impulsar la inserción laboral de los vecinos.
- Los interesados mayores de 18 años deben anotarse de forma presencial con su DNI en la Dirección de Empleo. La oferta incluye costura, bordado, crochet y cestería.
- La iniciativa busca dar herramientas prácticas para una rápida salida laboral, promoviendo el autoempleo y el fortalecimiento de la economía de los hogares a futuro.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán convoca a los vecinos a participar de una nueva serie de talleres gratuitos de capacitación en oficios orientados a la inserción laboral y el desarrollo de proyectos independientes. En esta oportunidad, la oferta oficial abarca técnicas de manualidades, pautas recreativas de vida saludable y herramientas estratégicas de comercialización diseñadas para potenciar los emprendimientos locales.
Los interesados en formar parte de estas propuestas formativas deben inscribirse de manera presencial en las respectivas sedes municipales con la presentación de su Documento Nacional de Identidad. El dictado de los cursos busca brindar herramientas prácticas que faciliten una salida laboral rápida o permitan mejorar la economía del hogar a través de la producción independiente.
Los nuevos talleres para emprendedores de la Municipalidad
Aquí tenés el texto corregido ortográficamente. Se ajustaron las mayúsculas innecesarias, se unificó el formato de los horarios de acuerdo a las normas de la RAE y se optimizó la redacción de las siglas:
A través de estos espacios de formación continua, el municipio ofrece nuevos conocimientos prácticos a los vecinos para que puedan generar su propio emprendimiento, introducir con éxito sus productos en el mercado local o disfrutar de espacios destinados al bienestar integral.
Las inscripciones se realizan de manera presencial únicamente este martes 7 y miércoles 8 de julio de 8:30 a 12:30 h, en la sede de la Dirección de Empleo y Emprendimientos, ubicada en Av. Juan B. Justo 951.
Los interesados deben ser mayores de 18 años y presentarse con una copia de su DNI (frente y dorso). Los cupos para todas las actividades son limitados.
A continuación, se detallan los días, horarios y fecha de inicio de cada una de las propuestas:
- Taller de Costura: inicia el lunes 20 de julio y se dictará en el horario de 14.30 a 17 h.
- Taller de Bordado Mexicano: inicia el martes 21 de julio y se cursará de 14.30 a 19 h.
- Taller de Cestería China: inicia el miércoles 22 de julio, en el horario de 14.30 a 17 h.
- Taller de Crochet: la primera clase será el jueves 23 de julio y se dictará de 14.30 a 19 h.
- Clases de Zumba (Actividad recreativa): inicia el lunes 20 de julio. Las clases se dictarán los lunes, miércoles y viernes, de 17.30 a 18.30 h.