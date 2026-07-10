Brutal ataque en Villa Carlos Paz: una patota golpeó a un adolescente de 15 años, le hundió el cráneo y lo dejó grave

Resumen para apurados
- Santiago Herrero, de 15 años, fue operado de urgencia tras ser atacado el jueves por una patota en Villa Carlos Paz debido a un conflicto previo, sufriendo hundimiento de cráneo.
- El joven caminaba con un amigo cuando fue agredido por la espalda; un sospechoso le golpeó la cabeza con una botella de vidrio y luego la banda continuó la golpiza en el suelo.
- La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz investiga para identificar a los agresores, mientras la familia espera la evolución médica del menor en las próximas 48 horas.
Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado luego de haber sido atacado por una patota en el centro de Villa Carlos Paz. La víctima, identificada como Santiago Herrero, sufrió un severo traumatismo de cráneo y debió ser sometida a una cirugía de urgencia en el Hospital de Urgencias de Córdoba.
El violento episodio ocurrió el jueves por la noche en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral. De acuerdo con la reconstrucción realizada por su entorno, Santiago caminaba junto a un amigo cuando fue sorprendido por un grupo de adolescentes que comenzó a agredirlo por la espalda.
Según pudo saber TN, el ataque se inició cuando uno de los sospechosos comenzó una discusión y le golpeó la cabeza con una botella de vidrio. Como consecuencia del impacto, el joven cayó inconsciente al suelo.
En ese momento, el resto de los agresores aprovechó la situación para golpear tanto a Santiago como al amigo que lo acompañaba.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la agresión estaría vinculada con un conflicto previo que la víctima mantenía con otros cuatro adolescentes de entre 15 y 16 años.
Tras la golpiza, el amigo de Santiago y varios vecinos lo asistieron mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias y de sus familiares.
En un primer momento, el adolescente fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos decidieron derivarlo al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.
Durante la madrugada del viernes fue intervenido quirúrgicamente por el grave traumatismo de cráneo y continúa internado con estado reservado.
Por estas horas, su madre aguarda un nuevo parte médico. No obstante, los profesionales que lo atienden señalaron que será necesario esperar al menos 48 horas para poder brindar un diagnóstico más preciso sobre su evolución.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, que trabaja para identificar a los responsables de la brutal agresión.