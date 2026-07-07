Seguridad

Tragedia en el aire: los estremecedores detalles detrás de la muerte del instructor de vuelo en Córdoba

Leandro Bertazzo, de 42 años, se arrojó al vacío en pleno vuelo ante la mirada de su alumna.

Leandro Andrés Bertazzo, piloto de avión.
Leandro Andrés Bertazzo, piloto de avión.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El instructor Leandro Bertazzo murió al arrojarse de un avión en pleno vuelo en Córdoba el fin de semana, en un aparente suicidio por problemas de salud mental.
  • Durante la clase, el piloto le cedió los mandos a su alumna, se desabrochó el cinturón y saltó al vacío. La joven logró aterrizar a salvo y alertar a las autoridades.
  • La Justicia Federal y la Junta de Seguridad del Transporte investigan el caso para esclarecer el hecho y analizar los protocolos de seguridad aérea vigentes.
Resumen generado con IA

A medida que avanza la investigación sobre la muerte de Leandro Andrés Bertazzo, ocurrida el pasado fin de semana en la localidad de Toledo, Córdoba, surgieron testimonios que permiten reconstruir los últimos y dramáticos minutos del instructor de vuelo. El caso, caratulado inicialmente como muerte de etiología dudosa, se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal.

Revelan cuál fue la última frase del instructor que se arrojó del avión antes de que su alumna lograra aterrizar

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"Pensé que era una broma"

El fatídico episodio ocurrió durante una clase de instrucción rutinaria. Según el testimonio de la alumna de 22 años -quien ya contaba con licencia de piloto pero seguía sumando horas de formación-, el vuelo transcurría con normalidad hasta que Bertazzo le cedió los mandos de la aeronave.

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Eduardo Álvarez, director de la escuela "Flying Parrot", relató la secuencia basándose en la declaración de la joven. "Él le pidió que mantuviera el vuelo, se quitó los auriculares, acomodó su celular y sus pertenencias, se desabrochó el cinturón, abrió la puerta y se lanzó", detalló. 

La estudiante, en un estado de shock inicial, llegó a pensar que se trataba de una maniobra de entrenamiento o una broma pesada, creyendo que su instructor portaba algún sistema de seguridad. Sin embargo, tras advertir la gravedad de la situación, logró mantener la calma suficiente para aterrizar la aeronave de manera segura y dar aviso por radio.

El trasfondo psíquico: una señal de alerta previa

La comunidad de la escuela de vuelo describió a Bertazzo como un profesional "impecable, siempre afeitado y con una sonrisa", que trabajaba en la institución desde 2022. No obstante, detrás de esa imagen de serenidad, el instructor atravesaba un momento personal complejo que pocos pudieron advertir a tiempo.

"Su psiquis le ganó en la situación que estaba atravesando", lamentó Álvarez. Tras el incidente, la familia de la víctima reveló que Bertazzo había asistido a una consulta en un hospital psiquiátrico apenas una semana antes del trágico suceso. A pesar de haber sido visto esa misma mañana "con su alegría de siempre", el director de la escuela reconoció que la mente humana es compleja y que, pese a la estrecha relación profesional entre instructores y alumnos, nadie detectó que el piloto pudiera tomar una decisión de tal magnitud a miles de pies de altura.

Localización del cuerpo y peritajes judiciales

Una vez que la alumna aterrizó y dio aviso, el propio director de la escuela despegó en otra aeronave para intentar localizar a su colega. Tras 20 minutos de sobrevuelo, logró divisar el cuerpo en una zona rural y transmitió las coordenadas exactas a la Patrulla Rural Centro y a los servicios de emergencia. Al llegar al lugar, los médicos confirmaron que el instructor no presentaba signos vitales.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que busca establecer con precisión las circunstancias del hecho. Además de las pericias policiales, la Junta de Seguridad del Transporte (JST) se sumó a las tareas para analizar los protocolos de seguridad y el estado de la aeronave, aunque todo indica que se trató de un acto deliberado del piloto en medio de una profunda crisis de salud mental.

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