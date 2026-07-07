Tragedia en el aire: los estremecedores detalles detrás de la muerte del instructor de vuelo en Córdoba

"Su psiquis le ganó en la situación que estaba atravesando", lamentó Álvarez. Tras el incidente, la familia de la víctima reveló que Bertazzo había asistido a una consulta en un hospital psiquiátrico apenas una semana antes del trágico suceso. A pesar de haber sido visto esa misma mañana "con su alegría de siempre", el director de la escuela reconoció que la mente humana es compleja y que, pese a la estrecha relación profesional entre instructores y alumnos, nadie detectó que el piloto pudiera tomar una decisión de tal magnitud a miles de pies de altura.