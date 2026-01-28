Secciones
Carlos Paz: una mujer cayó desde el piso 13 de un edificio y está grave

La Justicia y la fuerzas de seguridad trabajan para establecer cómo ocurrió el hecho.

La mujer cayó desde el piso 13 de un edificio. (Foto: Google Maps). La mujer cayó desde el piso 13 de un edificio. (Foto: Google Maps).
Hace 1 Hs

Una mujer de 29 años permanece internada en estado grave tras haber caído desde el piso 13 de la Torre Melos, un edificio ubicado en pleno centro de Villa Carlos Paz, Córdoba. El hecho ocurrió durante la noche del martes y es investigado por la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída.

El episodio se registró cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la mujer se precipitó desde gran altura y terminó sobre el techo del Teatro Melos, edificio lindero al complejo. La situación generó un inmediato despliegue de los servicios de emergencia debido a la dificultad para acceder al lugar donde había quedado la víctima.

En el operativo participaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios, Policía de Córdoba y personal de Seguridad Urbana, quienes trabajaron con cuerdas y sistemas de poleas para inmovilizarla y descenderla de manera segura. Una vez rescatada, la mujer fue trasladada en código rojo al Hospital Sayago, donde permanece internada con pronóstico reservado.

Según confirmaron fuentes policiales, al momento del episodio la mujer se encontraba acompañada por su hija de aproximadamente tres años. La menor no sufrió heridas y fue asistida por los equipos de emergencia, quedando luego a resguardo.

Hasta el momento no hay información oficial sobre las causas de la caída. La Justicia y la fuerzas de seguridad trabajan para establecer si se trató de un accidente, un hecho sospechoso o un posible intento de quitarse la vida.

El hecho generó un fuerte impacto entre vecinos y turistas, ya que el edificio se encuentra en una zona muy transitada de Villa Carlos Paz.

La investigación continúa mientras la mujer lucha por su vida.

