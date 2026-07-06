Revelan cuál fue la última frase del instructor que se arrojó del avión antes de que su alumna lograra aterrizar

Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió con Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de vuelo de 42 años que se arrojó de un avión en pleno vuelo, se conocieron nuevos detalles sobre los minutos previos a la tragedia. El director de la escuela Flying Parrot Córdoba reveló cuál fue la última conversación entre el piloto y la alumna que logró aterrizar la aeronave.