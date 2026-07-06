Seguridad

Revelan cuál fue la última frase del instructor que se arrojó del avión antes de que su alumna lograra aterrizar

La joven de 22 años declaró ante la Justicia cómo fueron los instantes previos a la tragedia. El director de la escuela de vuelo confirmó que la estudiante logró posar la aeronave tras activar un protocolo de emergencia.

LA JUSTICIA INVESTIGA EL CASO. Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de 42 años que se tiró de un avión en pleno vuelo.
LA JUSTICIA INVESTIGA EL CASO. Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de 42 años que se tiró de un avión en pleno vuelo.
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Un instructor de vuelo de 42 años falleció tras arrojarse de un avión en pleno vuelo en Córdoba, Argentina; su alumna de 22 años logró aterrizar la aeronave a salvo.
  • El piloto le dijo 'vos sabés qué hacer' a la alumna, se quitó los auriculares y saltó. La escuela reveló luego que el instructor tenía antecedentes de atención psiquiátrica.
  • La Justicia Federal de Córdoba investiga el caso para esclarecer el hecho, utilizando como elementos clave el testimonio de la alumna y las pericias de la escuela de vuelo.
Resumen generado con IA

Mientras avanza la investigación para determinar qué ocurrió con Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de vuelo de 42 años que se arrojó de un avión en pleno vuelo, se conocieron nuevos detalles sobre los minutos previos a la tragedia. El director de la escuela Flying Parrot Córdoba reveló cuál fue la última conversación entre el piloto y la alumna que logró aterrizar la aeronave.

Eduardo Álvarez, responsable de la institución, contó que fue una de las primeras personas en enterarse de lo sucedido, luego de recibir el llamado de la joven de 22 años que acompañaba a Bertazzo durante el vuelo.

Tras la alerta, la escuela activó un protocolo de emergencia. La alumna, que ya contaba con licencia de piloto privado, consiguió aterrizar el avión sin mayores inconvenientes y luego declaró ante la Justicia cómo se desarrollaron los dramáticos instantes previos.

"Le dijo: 'Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante'; después de eso acomodó su cabina, se sacó los auriculares, el cinturón, abrió la puerta, que es dificilísima de abrir, y se tiró", relató Álvarez en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

La trayectoria del instructor

Bertazzo tenía 42 años y llevaba una década de formación dentro de Flying Parrot Córdoba. Durante ese tiempo obtuvo distintas licencias hasta convertirse en piloto de transporte de línea aérea (PTLA), piloto comercial de primera clase e instructor de vuelo. Su trayectoria profesional también incluía una experiencia laboral en Chile.

Tras la tragedia, compañeros de trabajo conocieron aspectos de su vida personal que, según el director de la escuela, eran desconocidos para la mayoría.

"Él había ido a un instituto neuropsiquiátrico, pero nadie sabía de ese tema. Solo la familia", señaló Álvarez.

La investigación continúa

La causa quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que interviene en los incidentes aéreos y deberá establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Mientras tanto, la declaración de la alumna y el testimonio del director de la escuela de vuelo forman parte de los elementos que analizan los investigadores para reconstruir qué sucedió durante aquel vuelo que terminó en tragedia.

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