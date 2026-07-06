Tragedia aérea en Córdoba: un instructor murió al caer de una avioneta y su alumna logró aterrizar
El hecho ocurrió en la localidad de Toledo durante un vuelo de instrucción. La Justicia investiga las causas de la caída del piloto de 42 años, cuyo cuerpo fue hallado en una zona rural tras un intenso rastrillaje.
Resumen para apurados
- El instructor Leandro Bertazzo murió el sábado tras caer de una avioneta en pleno vuelo en Toledo, Córdoba, mientras su alumna logró aterrizar a salvo. Se investigan las causas.
- La aeronave despegó de Coronel Olmedo. Tras el incidente, la alumna aterrizó de emergencia y alertó a la policía, que halló el cuerpo. La fiscalía investiga fallas o maniobras.
- El hecho conmocionó a la aviación civil de Córdoba y reabre el debate sobre la revisión de los protocolos de seguridad y el mantenimiento de las aeronaves de instrucción.
Un vuelo de rutina terminó en una tragedia inexplicable el pasado sábado en la provincia de Córdoba. Leandro Andrés Bertazzo, un experimentado instructor de vuelo de 42 años, murió tras caer al vacío desde una aeronave en pleno movimiento. El episodio, que conmocionó a la comunidad aeronáutica civil, dejó como única testigo a su alumna, una joven de 22 años, quien debió tomar el control de la avioneta, aterrizar de emergencia y alertar a las autoridades sobre la desaparición de su tutor.
Un aterrizaje de emergencia y el hallazgo del cuerpo
El dramático suceso tuvo lugar alrededor de las 18 en las inmediaciones de la localidad de Toledo. La aeronave había despegado poco antes desde el aeródromo de Coronel Olmedo para una sesión de práctica habitual. Según los primeros informes, la joven piloto logró mantener la calma tras la caída de Bertazzo y dirigió la avioneta a tierra de manera segura.
Una vez en el suelo, la alumna dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. Personal de la Patrulla Rural Centro inició un operativo de rastrillaje en la zona indicada, localizando minutos después el cuerpo sin vida de Bertazzo en medio de un campo.
La identificación de la víctima fue confirmada por fuentes policiales, mientras que la joven recibió asistencia tras el estado de shock provocado por la traumática secuencia.
Las hipótesis detrás de una caída inusual
La justicia provincial, bajo la dirección de la fiscalía de turno, inició una investigación para reconstruir los últimos minutos dentro de la cabina. El caso presenta ribetes inusuales para la actividad aérea, por lo que los peritos se centran en determinar si la caída se produjo por una falla mecánica -como la apertura accidental de una compuerta o un fallo en los sistemas de sujeción- o si fue consecuencia de una maniobra fallida durante la instrucción.
El testimonio de la alumna será la pieza fundamental del rompecabezas. Sus declaraciones, sumadas al análisis técnico de la estructura de la aeronave y a las grabaciones de las comunicaciones previas al aterrizaje, permitirán establecer si hubo algún factor externo o una emergencia médica previa que desencadenara el fatal desenlace. Por el momento, el avión permanece bajo custodia para ser sometido a peritajes exhaustivos por parte de los organismos de seguridad aeronáutica.
Conmoción en el ámbito de la aviación civil
El fallecimiento de Leandro Bertazzo generó un profundo pesar en el aeródromo de Coronel Olmedo y en las distintas escuelas de vuelo que operan en la región. Córdoba es uno de los centros de formación de pilotos más importantes del país, y este accidente ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre los protocolos de seguridad y el mantenimiento de las unidades utilizadas para la enseñanza.
Mientras los peritos trabajan en el campo y en los hangares, el ambiente aeronáutico despide a un colega respetado, a la espera de respuestas que aclaren cómo un entrenamiento de rutina pudo transformarse en una tragedia que hoy enluta a la provincia.