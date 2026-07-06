Tragedia aérea en Córdoba: un instructor murió al caer de una avioneta y su alumna logró aterrizar

Las hipótesis detrás de una caída inusual

La justicia provincial, bajo la dirección de la fiscalía de turno, inició una investigación para reconstruir los últimos minutos dentro de la cabina. El caso presenta ribetes inusuales para la actividad aérea, por lo que los peritos se centran en determinar si la caída se produjo por una falla mecánica -como la apertura accidental de una compuerta o un fallo en los sistemas de sujeción- o si fue consecuencia de una maniobra fallida durante la instrucción.