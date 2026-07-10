Tragedia en Córdoba: dos muertos tras el choque frontal de un auto contra un micro de fútbol infantil

La "Curva de la Herrería"

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17 en un sector conocido críticamente como la "Curva de la Herrería". Pese a la complejidad del tramo, el jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, precisó que la visibilidad al momento de la colisión era óptima y que el impacto ocurrió en un segmento prácticamente recto dentro de la zona de curvas.