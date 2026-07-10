Seguridad

Tragedia en Córdoba: dos muertos tras el choque frontal de un auto contra un micro de fútbol infantil

El siniestro ocurrió en la Ruta Provincial 4. En total, 16 niñas de entre 9 y 12 años resultaron heridas y fueron hospitalizadas, aunque se encuentran fuera de peligro.

El terrible choque dejó dos muertos y 16 nenas heridas.
El terrible choque dejó dos muertos y 16 nenas heridas.
Hace 26 Min

Una tarde de deporte y alegría terminó en tragedia en el sur de la provincia de Córdoba. Un minibús que trasladaba a un equipo de fútbol femenino infantil colisionó de frente con un automóvil en la Ruta Provincial 4, entre las localidades de La Carlota y Huanchilla. El saldo del impacto fue de dos personas fallecidas y 17 heridos de diversa gravedad.

El estado de las jugadoras y el saldo de víctimas

El contingente de niñas, de entre 9 y 12 años y oriundas de Laboulaye y Serrano, regresaba de disputar un encuentro deportivo en Río Cuarto cuando se produjo el impacto. Tras el choque, el minibús volcó sobre la calzada, provocando heridas, cortes y escoriaciones en las 16 menores, principalmente por el estallido de los cristales.

Todas las jugadoras fueron trasladadas de urgencia al Hospital de La Carlota. Según el último parte médico, ninguna presenta riesgo de vida, aunque recibieron asistencia médica integral y contención psicológica debido al trauma vivido. 

En el otro vehículo involucrado, un Fiat Siena, viajaban cuatro adultos: un hombre y una mujer fallecieron en el acto, mientras que otra mujer resultó gravemente herida y permanece internada con pronóstico reservado.

La "Curva de la Herrería"

El accidente tuvo lugar alrededor de las 17 en un sector conocido críticamente como la "Curva de la Herrería". Pese a la complejidad del tramo, el jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, Fabricio Ibarra, precisó que la visibilidad al momento de la colisión era óptima y que el impacto ocurrió en un segmento prácticamente recto dentro de la zona de curvas.

“Estamos tratando de averiguar qué pasó realmente”, señaló Ibarra. En el momento del siniestro, se registraba un flujo intenso de transporte pesado debido a la actividad agrícola de la región, un factor que los investigadores analizan para determinar si tuvo incidencia en la maniobra que desencadenó el choque frontal.

Investigación en curso y restricciones en la ruta

Tras el accidente, el tránsito en la Ruta Provincial 4 fue interrumpido y los vehículos fueron desviados por caminos rurales alternativos para permitir el trabajo de las unidades de emergencia y los peritos.

La Policía Judicial de Río Cuarto quedó a cargo de las diligencias para reconstruir la mecánica del hecho. Las autoridades buscan establecer responsabilidades y determinar la causa exacta por la cual uno de los dos vehículos invadió el carril contrario, y provocó el fatal desenlace que hoy conmociona a las comunidades de Laboulaye, Serrano y toda la provincia.

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