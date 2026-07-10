Así es la espectacular casa de Julián Álvarez: el hogar de lujo del campeón del mundo en las afueras de Madrid

Mientras continúa consolidándose como una de las figuras de la Selección Argentina, Julián Álvarez sabe disfrutar de una vida familiar lejos de los reflectores. El delantero reside junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo en una elegante vivienda ubicada en las afueras de Madrid, donde el diseño contemporáneo y la comodidad son protagonistas.