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Así es la espectacular casa de Julián Álvarez: el hogar de lujo del campeón del mundo en las afueras de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina comparte con Emilia Ferrero y su hijo Amadeo una vivienda de estilo contemporáneo que combina espacios abiertos, grandes ventanales, un amplio jardín con piscina y una decoración minimalista.

Así es la lujosa casa de Julián Álvarez en Madrid: minimalismo, piscina y una cocina de ensueño
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Hace 6 Min

Mientras continúa consolidándose como una de las figuras de la Selección Argentina, Julián Álvarez sabe disfrutar de una vida familiar lejos de los reflectores. El delantero reside junto a su pareja, Emilia Ferrero, y su hijo Amadeo en una elegante vivienda ubicada en las afueras de Madrid, donde el diseño contemporáneo y la comodidad son protagonistas.

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Las imágenes compartidas por la familia en redes sociales permiten descubrir distintos rincones de una propiedad que privilegia la luminosidad, la amplitud y una decoración sobria, en línea con las tendencias más modernas de la arquitectura.

Ambientes integrados y una decoración minimalista

Uno de los aspectos que más llama la atención de la casa de Julián Álvarez es su distribución de concepto abierto. El living, el comedor y la cocina forman un único ambiente, pensado para favorecer la convivencia cotidiana y generar una mayor sensación de espacio.

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La vivienda aprovecha al máximo la luz natural gracias a grandes ventanales que conectan el interior con el jardín. En cuanto a la decoración, predominan los colores claros, muebles de líneas rectas y una selección de objetos decorativos muy medida, lo que aporta una estética elegante sin perder calidez.

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Una cocina moderna con isla central

La cocina ocupa un lugar central dentro del hogar. El espacio fue diseñado para combinar practicidad y diseño, con una amplia isla que funciona tanto como superficie de trabajo como punto de encuentro para la familia.

Además, cuenta con muebles de guardado de piso a techo y electrodomésticos integrados, una solución que mantiene el orden visual y aporta un estilo limpio y sofisticado.

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Un jardín pensado para disfrutar al aire libre

El exterior mantiene la misma impronta contemporánea que el resto de la propiedad. El amplio parque cuenta con sectores parquizados, una piscina de grandes dimensiones y espacios destinados al descanso y las reuniones familiares.

También dispone de un área equipada con reposeras y mobiliario de exterior, ideal para aprovechar los días de buen clima con total privacidad.

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Un sector dedicado al entretenimiento

La vivienda incorpora además una sala destinada al entretenimiento, donde la familia puede disfrutar de momentos de recreación sin salir de casa.

Este ambiente mantiene la misma línea estética que el resto de la residencia, con una decoración funcional y moderna que prioriza el confort.

Aunque Julián Álvarez es una de las grandes estrellas del fútbol argentino y europeo, su casa transmite un estilo alejado de la ostentación. La combinación de materiales nobles, espacios luminosos, ambientes conectados y una decoración minimalista refleja una búsqueda de equilibrio entre diseño, funcionalidad y vida familiar.

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