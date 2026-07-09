Los números y las conspiraciones de la FIFA

Ahora bien, en el partido entre ambos equipos Argentina tuvo una posesión del 64 por ciento (Egipto 36), realizó 19 remates contra cinco de Egipto y efectivos al arco fueron siete por Argentina contra dos de Egipto, además de seis tiros de esquina para Argentina y sólo uno para Egipto. Es decir, de los números en general surge que el triunfo argentino no fue algo extraño. Tampoco inevitable, pero si acorde a los antecedentes inmediatos. Y lo mismo vale para el partido. Sí, Egipto fue mucho más eficiente que Argentina: cien por cien en tiros a los tres palos versus 42,85 por ciento. Pero Argentina atacó mucho más. Alguien con ciento por ciento de aciertos puede perder contra otro con diez por ciento si el primero hace un solo tiro y el segundo hace 20. Algo así ocurrió el martes: Egipto no atacó ni defendió lo suficiente.