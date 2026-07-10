Así es el departamento de Sofi Martínez: diseño minimalista y una increíble colección futbolera
La periodista abrió las puertas de su departamento y mostró un hogar de estilo contemporáneo, con ambientes luminosos, un vestidor, una colección de camisetas y un espacio dedicado a los recuerdos más importantes de su carrera en el fútbol.
Resumen para apurados
- La periodista Sofi Martínez reveló en Argentina los detalles de su departamento minimalista para compartir su intimidad y su valiosa colección de recuerdos futbolísticos.
- Mediante un recorrido en YouTube, se observan ambientes luminosos y ordenados, destacando un vestidor funcional, camisetas de fútbol históricas y pelotas de sus coberturas.
- Esta presentación consolida el vínculo de la periodista con su audiencia y marca tendencia sobre cómo integrar pasiones profesionales en el diseño de interiores moderno.
La periodista deportiva Sofi Martínez abrió las puertas de su hogar y dejó ver un departamento que refleja tanto su estilo personal como su carrera profesional. Con una decoración moderna, espacios amplios y una distribución pensada para la comodidad, la vivienda combina un diseño minimalista con una llamativa colección de recuerdos futboleros.
El recorrido por el inmueble, difundido a través de un room tour en YouTube y replicado por distintos medios, permitió conocer cada uno de los ambientes de una casa donde predominan la luz natural, los colores neutros y los detalles que remiten a su pasión por el deporte.
Un departamento moderno con espacios amplios y mucha luz
La propiedad apuesta por una estética contemporánea, con muebles de líneas rectas, pisos y detalles en madera clara y una decoración sobria que prioriza la funcionalidad.
Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural durante gran parte del día, mientras que la distribución abierta favorece la conexión entre los distintos ambientes y genera una mayor sensación de amplitud.
El resultado es un hogar cálido y ordenado, pensado para acompañar el ritmo de vida de la periodista.
Un living cómodo y pensado para compartir
Uno de los sectores más destacados es el living, donde un amplio sofá en forma de "L" ocupa el centro de la escena frente a un televisor de gran tamaño.
La decoración evita la sobrecarga de objetos y apuesta por pocos elementos cuidadosamente seleccionados, logrando un ambiente relajado tanto para recibir invitados como para disfrutar de momentos de descanso.
La conexión con el balcón y la iluminación natural terminan de completar un espacio moderno y funcional.
Un vestidor diseñado para la rutina de trabajo
Antes de llegar al dormitorio principal aparece uno de los rincones más prácticos del departamento: un vestidor con camarín integrado.
El ambiente cuenta con sectores destinados a ropa, calzado, accesorios, maquillaje y perfumes, todo organizado de manera eficiente para facilitar la rutina diaria.
El diseño mantiene la misma línea estética que el resto de la vivienda, con muebles claros y una distribución que aprovecha al máximo cada metro disponible.
Las camisetas de fútbol, protagonistas del dormitorio
El detalle más llamativo del departamento aparece en la habitación principal, donde Sofi Martínez decidió exhibir una de sus colecciones más valiosas.
Un gran mueble de madera funciona como una especie de museo personal que alberga camisetas de clubes argentinos, equipos europeos, selecciones nacionales y modelos históricos obtenidos a lo largo de su carrera periodística.
Lejos de romper con la armonía del ambiente, las prendas se integran al diseño y aportan un sello distintivo que refleja su vínculo con el mundo del fútbol.
Un espacio exclusivo para guardar recuerdos deportivos
La periodista también destinó una habitación exclusivamente a conservar otro de los tesoros acumulados durante años de coberturas internacionales: pelotas de fútbol.
Cada una ocupa un lugar específico dentro del ambiente, cuidadosamente organizada para preservar el valor emocional de cada recuerdo.
Más que una simple colección, este espacio resume parte de la trayectoria profesional de Sofi Martínez y convierte al departamento en un lugar donde el diseño y la pasión por el fútbol conviven en perfecta armonía.