Lamine Yamal sorprendió con un elogio a Messi e invitó a Julián Álvarez a jugar en Barcelona

A pocas horas del cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó varios títulos en una entrevista. La joven figura española habló de su admiración por Lionel Messi, se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez llegue al Barcelona y aseguró que espera mostrar su mejor nivel en la recta decisiva del torneo.