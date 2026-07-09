Lamine Yamal sorprendió con un elogio a Messi e invitó a Julián Álvarez a jugar en Barcelona
La joven figura de España habló antes del duelo frente a Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Destacó el nivel del capitán argentino, opinó sobre "La Araña" y aseguró que su mejor versión todavía está por llegar.
Resumen para apurados
- El delantero Lamine Yamal elogió a Messi e invitó a Julián Álvarez al Barcelona durante una entrevista previa al duelo de España ante Bélgica por los cuartos del Mundial 2026.
- Tras superar una lesión que limitó su ritmo de juego, la joven figura española busca su mejor nivel luego de que su selección eliminara a Portugal en octavos de final.
- Estas declaraciones aumentan los rumores de fichajes en el Barcelona y anticipan un posible y emotivo cruce contra la Argentina de Messi en las instancias finales del torneo.
A pocas horas del cruce entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026, Lamine Yamal dejó varios títulos en una entrevista. La joven figura española habló de su admiración por Lionel Messi, se refirió a la posibilidad de que Julián Álvarez llegue al Barcelona y aseguró que espera mostrar su mejor nivel en la recta decisiva del torneo.
Con apenas 18 años, el delantero del Barcelona reconoció que sigue sorprendiéndose con el presente del capitán argentino, que a sus 39 años atraviesa otra Copa del Mundo de alto nivel y lidera la tabla de goleadores del certamen.
"Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él", expresó Yamal, quien además recordó la influencia que el rosarino tuvo en toda una generación de futbolistas.
"Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora", afirmó el atacante, aunque dejó en claro que, si el destino los cruza en la definición del campeonato, no habrá lugar para sentimentalismos.
"Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar", remarcó.
Su deseo de jugar con Julián Álvarez
Durante la entrevista también fue consultado por los rumores que vinculan a Julián Álvarez con Barcelona. Lejos de esquivar el tema, Yamal aseguró que recibiría con entusiasmo al delantero argentino.
"Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere tener", afirmó.
Luego fue todavía más contundente: "Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices".
El español también destacó que el estilo de juego del campeón del mundo encajaría perfectamente en el conjunto catalán.
"Creo que pega mucho con el estilo del Barça. No sé cómo está la negociación, pero ojalá que sí", comentó.
La lesión y la promesa para el Mundial
Yamal también hizo un repaso de su presente futbolístico y reconoció que llegó al Mundial sin el ritmo ideal debido a una lesión sufrida en abril.
"Llevaba casi dos meses parado y no es lo mismo que cuando ya llevás siete partidos seguidos", explicó.
Sin embargo, se mostró convencido de que su mejor versión aparecerá en los partidos decisivos.
"Va a llegar ese partido. Siempre, cuanto más se acercan los partidos importantes, las semifinales o la final, mejor nivel saco", aseguró.
La confianza de España
Finalmente, el delantero se refirió al presente del seleccionado español, que llega fortalecido tras eliminar a Portugal en los octavos de final.
Según explicó, ese triunfo reforzó la confianza del plantel porque consideraba al conjunto luso como uno de los candidatos más fuertes al título.
Ahora, el desafío será Bélgica y, enfrente, uno de los mejores arqueros del mundo: Thibaut Courtois.
"Es uno de los mejores porteros del mundo. Me lo pondrá más difícil, pero saldré con ganas de ganar", sostuvo.
España buscará este viernes un lugar entre los cuatro mejores del Mundial y, en caso de avanzar, enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Francia y Marruecos. Mientras tanto, Yamal dejó en claro que, aunque admira a Messi y sueña con compartir equipo con Julián Álvarez, su principal objetivo sigue siendo conquistar la Copa del Mundo.