Copa del Mundo

Antes de rendirse a los pies de Lionel Messi, Julián Álvarez contó qué tiene esta Selección

El delantero valoró la remontada del equipo en un partido que a falta de poco más de 10 minutos parecía perdido.

CORAZÓN. Julián Álvarez destacó la reacción de la selección argentina tras remontar el 2-0 ante Egipto y aseguró que el equipo nunca dejó de creer.
CORAZÓN. Julián Álvarez destacó la reacción de la selección argentina tras remontar el 2-0 ante Egipto y aseguró que el equipo nunca dejó de creer.
Por Bruno FaranoEnviado especial Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras ganarle a Egipto en el Mundial, Julián Álvarez destacó el carácter y "corazón" de la Selección Argentina para revertir un 2-0 y clasificar a cuartos de final.
  • Argentina perdía 2-0 a falta de diez minutos y estaba casi eliminada, pero logró marcar tres goles en un cuarto de hora gracias al empuje del equipo y al liderazgo de Messi.
  • Este triunfo histórico consolida la fortaleza mental del plantel de cara a los cuartos de final y reafirma el rol clave de Lionel Messi en la búsqueda por revalidar el título.
Resumen generado con IA

Mientras el vestuario todavía intentaba bajar las pulsaciones después de una remontada que parecía imposible, Julián Álvarez eligió una palabra para explicar lo que acababa de suceder: corazón.

Argentina perdía 2 a 0 y estaba al borde de la eliminación. Pero encontró tres goles en poco más de un cuarto de hora para meterse en los cuartos de final; y eso para el delantero, no fue casualidad. “Este es un equipo que se adapta a cualquier cosa. Todos dejamos todo adentro de la cancha, demostramos carácter y, como decía recién, el corazón de los argentinos siempre empuja. Vamos por más, dejamos todo hasta el final", resumió Julián antes de reconocer que el segundo gol de Egipto golpeó fuerte al plantel. "Con el 2 a 0 nos sentíamos un poco golpeados porque quedaba poco tiempo. Pero siempre sacamos algo más y luchamos hasta el final. Sabíamos que las situaciones iban a aparecer porque en todos los partidos de este Mundial generamos muchas chances. Por suerte llegaron al final", explicó.

"Acá nos sentimos locales", dijo Julián Álvarez

El delantero fue incluso más allá y dimensionó la importancia de la clasificación. "Creo que es uno de los partidos más importantes de los últimos años de la Selección, por cómo se dio, por la instancia en la que estamos y por la manera en la que lo sacamos adelante", afirmó. "A la gente quiero agradecerle por apoyarnos siempre. Acá nos sentimos como locales y eso es una fuerza muy importante para nosotros. A los que están en el estadio y también a los que nos acompañan desde sus casas. Siempre vamos a dejar todo para representarlos de la mejor manera", aseguró.

Sobre el final, inevitablemente, apareció el nombre de Lionel Messi. Y Julián volvió a deshacerse en elogios hacia el capitán. "Ya no hay muchas palabras para describir el Mundial que está haciendo. Es impresionante. Nosotros tratamos de ayudarlo, de acompañarlo y de disfrutar cada momento a su lado. Es una leyenda, el mejor jugador del mundo y de la historia", concluyó el delantero.

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