Antes de rendirse a los pies de Lionel Messi, Julián Álvarez contó qué tiene esta Selección

Argentina perdía 2 a 0 y estaba al borde de la eliminación. Pero encontró tres goles en poco más de un cuarto de hora para meterse en los cuartos de final; y eso para el delantero, no fue casualidad. “Este es un equipo que se adapta a cualquier cosa. Todos dejamos todo adentro de la cancha, demostramos carácter y, como decía recién, el corazón de los argentinos siempre empuja. Vamos por más, dejamos todo hasta el final", resumió Julián antes de reconocer que el segundo gol de Egipto golpeó fuerte al plantel. "Con el 2 a 0 nos sentíamos un poco golpeados porque quedaba poco tiempo. Pero siempre sacamos algo más y luchamos hasta el final. Sabíamos que las situaciones iban a aparecer porque en todos los partidos de este Mundial generamos muchas chances. Por suerte llegaron al final", explicó.