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Cómo sigue el calendario de Anses tras el feriado: qué jubilados cobran el lunes 13 de julio

Debido al feriado del 9 de julio y al día no laborable del 10 de julio, Anses modificó su cronograma de pagos continuando la semana entrante.

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Julio comenzó con un feriado de por medio que obligó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a modificar su calendario conforme indican las fechas patrias. Así es que el organismo previsional decidió establecer el pago a los jubilados y pensionados en un sistema escalonado y desdoblado, que comenzó el miércoles 8 de julio y tendrá continuidad después del feriado del 9 de julio y el día no laborable del 10 de julio.

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La conmemoración del Día de la Independencia y la jornada no laborable con fines turísticos cambiaron el curso normal del cronograma de ANSES. La entidad dispuso iniciar la liquidación y continuar luego del fin de semana largo, siguiendo su esquema de terminaciones del Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, los adultos mayores que perciben la jubilación mínima con números finalizados en 0 y 1 fueron los primeros en percibir sus ingresos antes del cese de actividades.

Cómo continúa el calendario después del feriado

Pasada la fecha patria por el Día de la Independencia continúan los documentos terminados en 2, que cobrarán luego del día no laborable y el fin de semana, es decir, el lunes 13 de julio. De acuerdo con la fórmula de movilidad, los beneficiarios del sistema previsional recibirán un aumento del 2,15% correspondiente a la actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que quienes perciben los ingresos más bajos continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000.

Este refuerzo económico seguirá vigente para aquellos que cuenten con las prestaciones de menor cuantía. En tanto, los titulares cuyos ingresos superen el haber mínimo podrán recibir un adicional proporcional, de acuerdo con los criterios establecidos por el organismo estatal.

Montos confirmados y fechas de pago

Con la actualización de julio, la jubilación mínima quedó establecida en $411.787,67. Sumando el plus completo, el ingreso total alcanza los $481.787,67. El depósito se realizará de manera automática en la cuenta bancaria donde habitualmente se acreditan los haberes.

El cronograma para quienes cobran hasta un haber mínimo continuará de la siguiente manera:

  • DNI 3: 14 de julio.
  • DNI 4: 15 de julio.
  • DNI 5: 16 de julio.
  • DNI 6: 17 de julio.
  • DNI 7: 20 de julio.
  • DNI 8: 21 de julio.
  • DNI 9: 22 de julio.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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