Cómo sigue el calendario de Anses tras el feriado: qué jubilados cobran el lunes 13 de julio

Cómo continúa el calendario después del feriado

Pasada la fecha patria por el Día de la Independencia continúan los documentos terminados en 2, que cobrarán luego del día no laborable y el fin de semana, es decir, el lunes 13 de julio. De acuerdo con la fórmula de movilidad, los beneficiarios del sistema previsional recibirán un aumento del 2,15% correspondiente a la actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que quienes perciben los ingresos más bajos continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000.