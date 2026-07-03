Anses adelantó la fecha de pago de la AUH: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

El calendario de pagos completo de Anses

El resto de los titulares de las Asignaciones Universales por Hijo, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo oficial percibirán sus haberes de forma posterior a la jornada festiva. El esquema se reanudará a partir del lunes 13 de julio con la terminación de DNI número 2. De esta manera, solo los primeros dos dígitos numéricos del ordenamiento general logran sortear el feriado con la acreditación de su dinero en las sucursales bancarias.