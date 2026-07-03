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Anses adelantó la fecha de pago de la AUH: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

El organismo previsional estableció su calendario de julio, donde advirtió que habrá beneficiarios que cobrarán mucho antes en el cronograma.

Anses: quiénes cobran antes del 9 de julio.
Anses: quiénes cobran antes del 9 de julio. (Imagen Web)
Hace 2 Min

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el nuevo calendario de pagos del mes de julio, donde se dispone el orden de cobro de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Debido a que la semana que viene contará con el feriado del 9 de julio, el organismo modificó el cronograma habitual.

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Anses comenzará a distribuir los pagos del mes de julio a los beneficiarios de la AUH la semana que viene. Sin embargo, debido al feriado del 9 de julio que tendrá lugar el jueves que viene, el organismo previsional dependiente del Ministerio de Capital Humano determinó interrumpir la secuencia y continuarlo a la próxima semana.

Impacto del feriado nacional en el cronograma

El 9 de julio se establece como un feriado nacional inamovible y una fecha de gran relevancia en el calendario histórico, por lo que las actividades quedarán suspendidas hasta la otra semana. Anses publicó que dos grupos del esquema cobrarán antes de la fecha patria, mientras que el resto de terminaciones del DNI lo hará después.

Los beneficiarios del sistema integrado previsional que perciben ingresos mensuales inferiores o iguales al haber mínimo cuentan con un cronograma extendido por la entidad. Sin embargo, Anses dispuso que solo los primeros documentos de esta categoría percibirán sus asignaciones antes del 9 de julio. Así los DNI terminados en 0 y 1, recibirán la acreditación de sus fondos el miércoles 8 de julio.

El calendario de pagos completo de Anses 

El resto de los titulares de las Asignaciones Universales por Hijo, jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo oficial percibirán sus haberes de forma posterior a la jornada festiva. El esquema se reanudará a partir del lunes 13 de julio con la terminación de DNI número 2. De esta manera, solo los primeros dos dígitos numéricos del ordenamiento general logran sortear el feriado con la acreditación de su dinero en las sucursales bancarias.

Este es el calendario completo de pagos en julio de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en julio de 2026:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.
  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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