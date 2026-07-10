Postales del 9 de julio: entre tazas y banderas

Los desafíos del país.- La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, y el diputado nacional Javier Noguera coincidieron en destacar el significado del 9 de Julio como una fecha para reflexionar sobre el presente del país. “Todos los días es el Día de la Independencia. Todos los días tenemos que cuidar y ser mejores patriotas y solidarios. Esa es nuestra meta y nuestra consigna. Cada uno desde su lugar”, expresó Rodríguez. Noguera, por su parte, consideró que “estos momentos son espacios para reflexionar sobre el hito histórico y cómo actualizarlo, cuáles son los desafíos actuales que tiene una patria para ser más libre, justa y soberana”. También afirmó que “la clase política tiene una deuda y es que la gente viva mejor”, por lo que esos principios “vuelven a estar sobre la mesa”.