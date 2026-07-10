Postales del 9 de julio: entre tazas y banderas

La jornada en plaza Independencia comenzó con el tradicional chocolate patrio para el que se instalaron cuatro carpas: dos de una empresa privada, una de la Escuela de Policía y otra de la Policía de Tucumán. Según explicaron a LA GACETA desde la Escuela de Policía, la preparación comenzó a las 6. Para dos ollas se utilizaron 240 litros de leche, 1,5 kilos de chocolate y un kilo de azúcar, cantidades que también se replicaron en las demás carpas. Tucumanos, turistas y funcionarios acompañaron la bebida con productos dulces y salados.
Festejos con reflexión.- Patricia Pérez llegó junto a su hija para compartir el chocolate patrio y participar del acto encabezado por la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador Osvaldo Jaldo. “Vengo todos los años y lo hago de manera independiente. No vengo ni por política ni porque soy parte de alguna agrupación. Tucumán es hoy la capital del país y debemos sentirnos orgullosos de haber nacido en la cuna de nuestra patria”, expresó. También cuestionó la ausencia del presidente Javier Milei: “Es una falta de respeto, aquí nació la Argentina. Es momento de que los políticos dejen las diferencias de lado y lleguen a acuerdos para mejorar muchas cosas que urgen en la sociedad. La economía debe repuntar, pero a nivel local, el gobierno de Tucumán también tiene deudas: la salud y la educación pública dejan mucho que desear”.
Un reclamo generacional.- Rosa Quintana siguió todo el acto abrazada a una bandera argentina. La vecina capitalina lamentó la escasa presencia de jóvenes en los festejos. “Me gustaría ver más jóvenes en estos actos, siento que para ellos es un feriado más para salir de fiesta. Así como todos vinieron a la plaza Independencia a festejar por el triunfo de Argentina o los comercios y autos cargan banderas, siempre debería existir ese amor y respeto por la patria”, sostuvo. También consideró que las escuelas deben reforzar la enseñanza de las fechas patrias y cuestionó las restricciones para acceder a la Casa Histórica durante la vigilia: “Me parece que tanto protocolo no es necesario”.
Los jóvenes opinan.- Ramiro Godoy y Elena Mamaní, jóvenes oriundos de Misiones y Jujuy que viven en Tucumán, discreparon con quienes cuestionan el compromiso de las nuevas generaciones. “Los jóvenes tienen muy presente y dimensionan la importancia del 9 de julio. Por no asistir a un acto político, no quiere decir lo contrario”, afirmó Godoy. Mamaní, en tanto, se refirió a la breve visita del presidente Javier Milei: “No sorprende que haya hecho eso. Pese a que hablan de una relación dialoguista, está claro que hay diferencias con el gobierno local y por eso no quiso quedarse. Además, Tucumán no es lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires; esas diferencias y esa desigualdad tal vez puede incomodar al Presidente si se mencionan en los discursos”.
El mensaje de Ávila.- Mientras compartía un chocolate en plaza Independencia, la senadora Beatriz Ávila destacó el significado de la fecha: “Tucumán no solamente se transforma en la capital simbólica de la Argentina, sino que es el corazón mismo del país porque acá nació nuestra patria”. También aseguró que la principal preocupación de la ciudadanía es la economía: “Hoy, lo primero que te habla la gente es lo mal que la está pasando”. Además, lamentó la ausencia del presidente Javier Milei y consideró que en la Casa Histórica “no había ese calor y fervor que años anteriores sabemos tener”.
Los desafíos del país.- La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, y el diputado nacional Javier Noguera coincidieron en destacar el significado del 9 de Julio como una fecha para reflexionar sobre el presente del país. “Todos los días es el Día de la Independencia. Todos los días tenemos que cuidar y ser mejores patriotas y solidarios. Esa es nuestra meta y nuestra consigna. Cada uno desde su lugar”, expresó Rodríguez. Noguera, por su parte, consideró que “estos momentos son espacios para reflexionar sobre el hito histórico y cómo actualizarlo, cuáles son los desafíos actuales que tiene una patria para ser más libre, justa y soberana”. También afirmó que “la clase política tiene una deuda y es que la gente viva mejor”, por lo que esos principios “vuelven a estar sobre la mesa”.
Un CV para Villarruel.- Antes del inicio del Tedeum, un hombre se acercó a la vicepresidenta Victoria Villarruel para entregarle un currículum. Según pudo averiguar LA GACETA, se trataría de Miguel Ángel Dapueto de Ferrari, doctor en Derecho y juez penal canónico, quien además se habría ofrecido como asesor de la vicepresidenta.
Virginia Gallardo en Banda del Río Salí.- Tras participar de la vigilia en la Casa Histórica, la diputada nacional Virginia Gallardo pasó la noche en Tucumán y compartió un locro en Banda del Río Salí junto a su par Gerardo Huesen. La legisladora correntina realizó su primera visita oficial a la provincia y despertó la curiosidad de muchos asistentes, que aprovecharon para saludarla y pedirle fotografías.
Un gran despliegue.- Concluido el Solemne Tedeum, el gobernador Osvaldo Jaldo, la vicepresidenta Victoria Villarruel y la comitiva se trasladaron al desfile militar sobre avenida Soldati, en el parque 9 de Julio. Participaron 600 efectivos de fuerzas nacionales, más de 5.000 provinciales, 3.200 alumnos de escuelas tucumanas, 600 integrantes de colectividades, 280 vigías y guardias urbanas, 600 gauchos encabezados por el Chaqueño Palavecino y Veteranos de Malvinas.