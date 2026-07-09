Una celebración para volver a encontrarnos

Cada aniversario de la Declaración de la Independencia brinda la oportunidad de revisar el presente y preguntarnos qué clase de país estamos construyendo. Porque habrán pasado 210 años de aquel histórico 9 de julio, pero los argentinos seguimos enamorados de las discrepancias e imposibilitados de avanzar. Nada que ver con los congresales congregados en Tucumán en 1816, quienes fueron capaces de superar las grietas de la época -que eran muchas y profundas- en el afán de alcanzar un objetivo superior.