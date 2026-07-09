Si tenés entre 18 y 30 años y una idea, esta convocatoria cubre formación, viajes y estadía

La Red Argentina de Juventudes abrió la convocatoria a la tercera edición del Encuentro Nacional de Juventudes (ENJU), una propuesta federal de formación, intercambio y participación política destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el país. La iniciativa busca reunir a personas interesadas en trabajar sobre problemas públicos de sus territorios y construir soluciones con impacto en sus comunidades.