Si tenés entre 18 y 30 años y una idea, esta convocatoria cubre formación, viajes y estadía
La Red Argentina de Juventudes abrió la convocatoria a la tercera edición del ENJU. Seleccionarán a 125 participantes de todo el país, la postulación cierra el 11 de julio y la organización cubrirá clases, viajes, hospedaje y comidas.
Resumen para apurados
- La Red Argentina de Juventudes abrió hasta el 11 de julio la convocatoria nacional para que jóvenes de 18 a 30 años presenten ideas y soluciones a problemas de sus comunidades.
- Se seleccionarán 125 participantes que recibirán formación virtual y presencial sin costo. La organización cubrirá la totalidad de los traslados, el hospedaje y las comidas.
- El programa busca potenciar nuevos liderazgos federales y culminará en noviembre con la presentación de las propuestas ante legisladores y organizaciones de toda la Argentina.
La Red Argentina de Juventudes abrió la convocatoria a la tercera edición del Encuentro Nacional de Juventudes (ENJU), una propuesta federal de formación, intercambio y participación política destinada a jóvenes de entre 18 y 30 años de todo el país. La iniciativa busca reunir a personas interesadas en trabajar sobre problemas públicos de sus territorios y construir soluciones con impacto en sus comunidades.
El proceso seleccionará a 125 participantes entre todas las postulaciones recibidas. La actividad no tiene costo: desde la organización cubrirán los gastos operativos, incluidos clases, viajes, hospedaje, comidas y las distintas instancias del recorrido.
Qué es el Encuentro Nacional de Juventudes
El ENJU es impulsado por la Red Argentina de Juventudes (RAJ) y está pensado como un espacio federal para que jóvenes de las cinco regiones del país: NOA, NEA, Cuyo, Patagonia y Pampeano-Centro, puedan formarse, intercambiar experiencias y diseñar propuestas frente a problemáticas concretas.
Desde la organización plantean que muchos jóvenes se sienten alejados de los espacios tradicionales de representación y, al mismo tiempo, enfrentan dificultades para desarrollar sus proyectos de vida. En ese contexto, el encuentro busca fortalecer liderazgos comprometidos con la participación, el federalismo y la construcción de una agenda pública más inclusiva.
La propuesta apunta a que cada participante pueda identificar un problema de su territorio, analizarlo y trabajar posibles soluciones estratégicas junto a otras juventudes, especialistas, organizaciones y referentes de distintas provincias.
Cómo será el proceso
La experiencia se desarrollará durante varios meses y tendrá tres etapas principales. Entre julio y agosto, las personas seleccionadas participarán de siete clases virtuales de formación con especialistas invitados.
Luego, en septiembre, se realizará un Encuentro Regional, que podrá ser presencial o virtual, junto a participantes de la misma región. Allí se buscará profundizar el intercambio territorial y avanzar en las propuestas trabajadas durante la formación.
La última instancia será en noviembre, con un Encuentro Nacional presencial de tres días. En ese cierre, las juventudes seleccionadas presentarán las soluciones estratégicas elaboradas durante el proceso ante referentes, legisladores y organizaciones aliadas de todo el país.
Quiénes pueden postularse
La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que residan en la Argentina y tengan disponibilidad para participar de todas las instancias del proceso: clases virtuales, encuentro regional y encuentro nacional.
No se requiere experiencia previa en políticas públicas, pertenencia a un partido político ni estudios universitarios completos. Como requisito no excluyente, se valorará haber participado o participar en algún espacio organizado, como una organización social, partido político, movimiento estudiantil, organismo comunitario u otro ámbito de participación.
Cómo inscribirse al ENJU 2026
La inscripción comienza con una preinscripción online. En el formulario, cada postulante deberá contar sobre su trayectoria, sus intereses y las problemáticas de su territorio que le gustaría trabajar.
Después, deberá reconfirmar su postulación eligiendo una de tres opciones para presentar una breve propuesta:
- La primera es un video-pitch de 60 segundos.
- La segunda, un audio-relato con la misma consigna.
- Y la tercera, una micro-columna de hasta 2.000 caracteres, pensada para quienes prefieren desarrollar la idea por escrito.
En todos los casos, la consigna será presentar un problema del territorio y posibles formas de abordarlo. Luego, un comité federal evaluará las postulaciones y seleccionará a quienes participarán del proceso. Las personas elegidas serán contactadas por correo electrónico con la información necesaria para comenzar el recorrido.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de julio y se realizan a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/
Desde la RAJ remarcan que el objetivo final es construir una Agenda Federal de Incidencia Juvenil, a partir de miradas situadas, diversas y plurales. “En comunidad hay futuro, en el encuentro hay presente”, es una de las frases que sintetiza el espíritu de esta tercera edición.