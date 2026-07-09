A 8.000 kilómetros de casa: qué extrañan los argentinos que pasan el 9 de Julio siguiendo a la Selección

“Ayer saqué todo en una hora y acá estamos”, cuenta el hincha, que asistirá a su primer partido de este Mundial y también pasa por primera vez un 9 de Julio fuera del país. El entusiasmo por la posibilidad de volver a ver campeón al equipo de Lionel Scaloni se mezcla con una ausencia: le hubiera gustado compartir el recorrido con más amigos. “Esto es ideal para hacerlo con toda gente conocida, viajar 20 amigos todos juntos. Pero es difícil, no es sencillo”, reconoce.