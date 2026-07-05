Indagan desde el Senado sobre el estado de las rutas

La comisión de Infraestructura del Senado de la Nación dio curso a un pedido de informes dirigido al gobierno de Javier Milei para consultar sobre el estado de las rutas.
La iniciativa es impulsada por la aliada jaldista Beatriz Ávila, del bloque Independencia, quien advirtió que “la falta de inversiones federales pone en riesgo vidas y condiciona en desarrollo productivo de todo el interior”.
“Realicé un pedido de informe sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan Tucumán para conocer las condiciones mantenimiento y las obras pendientes”, aseveró la ex concejal en sus redes sociales.
Agregó que se analizaron “17 proyectos vinculados a infraestructura, transporte, seguridad vial y vivienda”. “Seguimos trabajando para impulsar soluciones concretas y una agenda federal que contribuya al desarrollo de las provincias”, indicó.
La senadora integra el PJS, un partido aliado al Frente Tucumán Primero, que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo. Más allá de la relación de diálogo con la Casa Rosada, Ávila no ocultó sus críticas hacia la administración liberal.
“Hace falta una política más activa. No se puede concebir el desarrollo sin inversión en obra pública, en especial en provincias como Tucumán, donde las asimetrías productivas con la zona más desarrollada del país nos perjudica directamente”, sostuvo Ávila durante la reunión realizada la última semana en la Cámara alta. La dirigente de la Capital también sostuvo que hay en riesgo vidas por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales.
El pedido de informes, según se dio a conocer, busca conocer las condiciones de transitabilidad, mantenimiento y ejecución de obras en distintos corredores viales del país.
La presidenta de la comisión destacó además que se está avanzando junto a asesores legislativos en el análisis de modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, incorporando nuevos desafíos vinculados a la movilidad, la seguridad vial y la regulación de vehículos eléctricos.
No es la primera vez que legisladores nacionales alineados al Gobierno provincial realizan planteos relacionados a la administración libertaria.
A finales de mayo, el bloque Independencia de la Cámara de Diputados formalizó tres proyectos de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la reactivación de obras de infraestructura estratégicas para Tucumán.
Se trata de inversiones a cargo del erario federal que permanecen paralizadas hace años, con distinto grado de avance: el Acceso Sur a San Miguel de Tucumán (que incluye el cruce a San Andrés) y las plantas de depuradoras de líquidos cloacales de Concepción y de Aguilares.