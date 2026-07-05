Indagan desde el Senado sobre el estado de las rutas

“Hace falta una política más activa. No se puede concebir el desarrollo sin inversión en obra pública, en especial en provincias como Tucumán, donde las asimetrías productivas con la zona más desarrollada del país nos perjudica directamente”, sostuvo Ávila durante la reunión realizada la última semana en la Cámara alta. La dirigente de la Capital también sostuvo que hay en riesgo vidas por la falta de mantenimiento de las rutas nacionales.