EconomíaNoticias económicas

El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

Proyecta recaudar US$2.300 millones entre 2026 y 2027 con la venta de empresas y activos estatales. Energía, transporte ferroviario y servicios públicos concentran los principales procesos.

CONFERENCIA. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por José Luis Daza y Federico Furiase.
CONFERENCIA. El ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por José Luis Daza y Federico Furiase.
Hace 4 Hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero para 2026 y 2027 con el objetivo de despejar las dudas sobre la capacidad del Gobierno para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Como parte de esa estrategia, anunció que una porción importante de los recursos provendrá del proceso de privatizaciones, mediante el cual el Estado espera recaudar US$800 millones este año y otros US$1.500 millones el próximo.

La previsión oficial alcanza un total de US$2.300 millones y representa una actualización respecto de la estimación realizada por el propio Caputo en abril, cuando había proyectado ingresos cercanos a los US$2.000 millones por privatizaciones y concesiones. Aunque el monto cambió levemente, el objetivo sigue siendo el mismo: fortalecer las cuentas públicas y reducir la necesidad de recurrir al financiamiento externo.

Blindaje financiero hasta 2027: Luis Caputo presentó el plan para cubrir vencimientos sin depender de los mercados

Blindaje financiero hasta 2027: Luis Caputo presentó el plan para cubrir vencimientos sin depender de los mercados

Hasta el momento, el Gobierno obtuvo US$356 millones por la venta de su participación accionaria en Transener y otros US$707 millones mediante la concesión de cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue. Sin embargo, el grueso de los recursos aún depende de una serie de operaciones que continúan en distintas etapas de preparación.

Entre los activos más importantes figuran las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, controladas mayoritariamente por Enarsa. Ambas poseen una capacidad superior a los 800 megavatios y representan cerca del 10% de la demanda eléctrica del país. El Banco de Inversión y Comercio Exterior estima que cada una podría valer alrededor de US$400 millones.

Desafíos

No obstante, la venta enfrenta algunos desafíos. Los actuales socios privados cuentan con derecho de preferencia para igualar cualquier oferta, lo que limita el ingreso de nuevos compradores. Además, los recientes cambios en las reglas de remuneración del mercado eléctrico dificultan establecer una valuación definitiva de los activos.

El plan oficial también contempla, más adelante, la incorporación de las centrales Almirante Brown y Vuelta de Obligado, aunque ambas permanecen sujetas a fideicomisos que finalizarán entre 2027 y 2028.

El Banco Central refinanció U$S6.000 millones y postergó hasta 2028 los vencimientos de la deuda REPO

El Banco Central refinanció U$S6.000 millones y postergó hasta 2028 los vencimientos de la deuda REPO

En el segmento hidroeléctrico, el Ejecutivo prepara una nueva etapa de concesiones que incluirá las centrales Los Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú, ampliando así el proceso iniciado con las centrales del Comahue.

Otro proyecto relevante es la privatización de Belgrano Cargas. La iniciativa prevé tres operaciones: la concesión por 50 años de las vías ferroviarias de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza; la venta de locomotoras y vagones, valuados en unos US$500 millones; y el alquiler de los talleres ferroviarios bajo un esquema de leasing. Mientras la concesión de las vías no generará ingresos inmediatos, la venta del material rodante permitirá incorporar recursos en el corto plazo mediante un sistema de pagos escalonados.

Entre las privatizaciones más avanzadas aparece la de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). El Gobierno busca vender el 90% de la empresa para recaudar alrededor de US$500 millones. El proceso contempla una primera etapa con la transferencia del control a un operador privado y una segunda con la colocación del resto de las acciones en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores. Entre los interesados figuran el empresario José Luis Manzano y la brasileña Sabesp.

En contraste, la privatización de Intercargo no logró despertar interés. Tras dos prórrogas, la licitación para vender el 100% de la empresa quedó desierta, pese a que el precio base había sido fijado en US$45 millones.

Economía canjeó deuda, pero solo logró postergar alrededor del 20% de los vencimientos de junio

Economía canjeó deuda, pero solo logró postergar alrededor del 20% de los vencimientos de junio

El programa también incluye la posible venta de Tandanor y de la Casa de Moneda, aunque ambos procesos todavía carecen de un cronograma definido. Con este conjunto de operaciones, el Gobierno apuesta a generar recursos extraordinarios para afrontar los compromisos de deuda de los próximos años, fortalecer el equilibrio fiscal y consolidar una estrategia financiera basada en una mayor participación del capital privado en empresas y activos estatales.

Nuevo bono en dólares: pagará intereses todos los meses

El Gobierno anunció la emisión del Bonar 2029 (AO29), un nuevo bono en dólares con cupón anual del 6% y pago de intereses mensuales, orientado principalmente a pequeños ahorristas. La iniciativa busca captar hasta US$2.000 millones en el mercado local para financiar parte de los vencimientos de deuda previstos para 2026 y 2027, reduciendo la dependencia del crédito internacional. El título replicará las condiciones de los Bonar 2027 y 2028, colocados recientemente por US$4.000 millones. La primera licitación del AO29 se realizará el 15 de julio y no tendrá un monto máximo de adjudicación para facilitar la reinversión de capitales.

Tras el anuncio: subieron acciones y bonos argentinos

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió ayer 2,2%, en los 3.266.960 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extendieron las ganancias, lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+6,8%) y Banco Supervielle (+5,7%) al frente. También destacó el rebote de 8,6% en los títulos de Bioceres. Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis unidades para la Argentina, en los 408 puntos básicos, un piso desde un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

Temas Luis CaputoJosé Luis Manzano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Blindaje financiero hasta 2027: Luis Caputo presentó el plan para cubrir vencimientos sin depender de los mercados

Blindaje financiero hasta 2027: Luis Caputo presentó el plan para cubrir vencimientos sin depender de los mercados

Lo más popular
En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
1

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer
2

Con los actos por el 9 de Julio arrancan las vacaciones de invierno: todo lo que se puede hacer

Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer
3

Consentimiento sexual: por qué aceptar no siempre es querer

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre
4

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza
5

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Ranking notas premium
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
1

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea
2

Detalles finales del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Agua para el presente, naturaleza para el futuro
3

Agua para el presente, naturaleza para el futuro

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
4

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos
5

En el Mundial de las apuestas, todos perdemos

Más Noticias
Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Terremotos en Venezuela: rescatistas de cuatro patas que trabajan contra reloj

Terremotos en Venezuela: rescatistas de cuatro patas que trabajan contra reloj

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Caputo presenta el programa financiero para pagar deudas

Polémica por un desfile de racistas en Washington

Polémica por un desfile de racistas en Washington

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Conflicto en Medio Oriente: Irán despide a Alí Jamenei entre pedidos de venganza

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Vacaciones en el parque Percy Hill: dos semanas de actividades gratuitas al aire libre

Comentarios