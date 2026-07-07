El Gobierno nacional explicó cómo pagará vencimientos de deuda hasta después de las elecciones

Tras el anuncio: subieron acciones y bonos argentinos

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió ayer 2,2%, en los 3.266.960 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extendieron las ganancias, lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+6,8%) y Banco Supervielle (+5,7%) al frente. También destacó el rebote de 8,6% en los títulos de Bioceres. Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan restó seis unidades para la Argentina, en los 408 puntos básicos, un piso desde un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).



