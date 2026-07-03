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El riesgo país se consolida en mínimos de ocho años y los bonos extienden su racha alcista

La recuperación de los títulos públicos en dólares fue el motor principal de esta mejora en los indicadores financieros.

BAJÓ EL RIESGO PAÍS. El índice volvió a retroceder y marcó su nivel más bajo desde abril de 2018.
BAJÓ EL RIESGO PAÍS. El índice volvió a retroceder y marcó su nivel más bajo desde abril de 2018.
Hace 14 Min

Resumen para apurados

  • El riesgo país argentino cayó a menos de 415 puntos, su mínimo desde 2018, impulsado esta semana por la racha alcista de los bonos soberanos y la confianza inversora.
  • La baja se logró por la selectividad del mercado, mayor gobernabilidad tras cambios en el gabinete nacional y el aumento de reservas del Banco Central a U$S 48.004 millones.
  • El mercado celebra el orden fiscal, pero vigila de cerca la recesión y la baja recaudación. Mantener el riesgo bajo dependerá de consolidar la reactivación económica real.
Resumen generado con IA

Los activos argentinos mantienen su racha positiva y el riesgo país se encamina a cerrar la semana con una nueva y pronunciada caída. El indicador que elabora el banco J.P. Morgan perforó la barrera de los 415 puntos básicos, y alcanzó niveles que no se veían desde 2018. Este comportamiento refleja la confianza de los inversores en los bonos soberanos en dólares, que solo en junio lograron una compresión de tasas superior al 13,6%.

El riesgo país cayó a su nivel más bajo en ocho años: qué pasó con el dólar, los bonos y las acciones

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Rally de bonos y posicionamiento selectivo

La recuperación de los títulos públicos en dólares fue el motor principal de esta mejora en los indicadores financieros. Según los analistas, el mercado comenzó a "comprar" la narrativa de estabilización macroeconómica, aunque con cautela. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, advirtió que, si bien el flujo de capitales hacia Argentina continúa, los inversores están operando de manera "selectiva", al priorizar aquellos instrumentos con mejores perspectivas de cumplimiento en el corto y mediano plazo.

ADRs argentinos suben hasta 2% en Wall Street, pero cierran junio con pérdidas de hasta 14,5%, el riesgo país cayó 13%

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Este optimismo financiero contrasta con algunos datos de la economía real que el mercado sigue de cerca. A pesar del rally de los bonos, persiste la preocupación por la dinámica de la actividad para la segunda mitad del año, especialmente tras conocerse una caída del 0,8% real en la recaudación impositiva, un síntoma de que la recuperación del consumo aún es incipiente.

El factor político como dinamizador del mercado

Según los consultores y operadores, el clima político jugó un rol determinante en la reducción de la volatilidad. Un informe de la consultora Qualy señaló que la economía argentina ingresa al segundo semestre con un "panorama local más despejado", gracias a una mayor capacidad de gestión política por parte del Ejecutivo.

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La reciente reorganización del gabinete fue interpretada por el mercado como una señal de fortalecimiento en la gobernabilidad. Según los expertos, este cambio le permitió al Gobierno recuperar la iniciativa parlamentaria y reactivar una agenda legislativa centrada en las reformas económicas pendientes, lo que reduce la percepción de riesgo de parálisis institucional que sobrevolaba los meses anteriores.

El BCRA recupera terreno tras el cierre de junio

En el frente cambiario, el Banco Central (BCRA) logró mantener su racha compradora al adquirir U$S25 millones en la última jornada. Con este movimiento, el stock de reservas internacionales ascendió a U$S48.004 millones, al consolidar una recuperación significativa tras los ajustes contables realizados al cierre del trimestre pasado.

De hecho, en apenas las dos primeras jornadas de julio, las reservas acumularon una mejora de U$S3.131 millones. Este salto compensa la caída técnica registrada a finales de junio y fortalece la posición de la autoridad monetaria frente a los compromisos externos. Este robustecimiento de las arcas del Central es visto por los analistas como un respaldo fundamental para sostener la compresión del riesgo país en los niveles actuales.

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