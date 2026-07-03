El riesgo país se consolida en mínimos de ocho años y los bonos extienden su racha alcista

Los activos argentinos mantienen su racha positiva y el riesgo país se encamina a cerrar la semana con una nueva y pronunciada caída. El indicador que elabora el banco J.P. Morgan perforó la barrera de los 415 puntos básicos, y alcanzó niveles que no se veían desde 2018. Este comportamiento refleja la confianza de los inversores en los bonos soberanos en dólares, que solo en junio lograron una compresión de tasas superior al 13,6%.