García Cuerva pidió unidad y cargó contra la corrupción

Para graficar la potencia de la acción colectiva, el arzobispo acudió de forma sorpresiva al fervor futbolístico local y citó textualmente las palabras del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, tras la consagración mundialista de 2022. Hizo suyas las declaraciones del astro deportivo para recordar que el valor del grupo está por encima de las individualidades y rescatar “la fuerza de todos peleando por un mismo sueño”. “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también es el de todos los argentinos... ¡Lo logramos!”, fue la cita del astro futbolístico elegida por el sacerdote.