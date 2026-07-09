En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei participó este miércoles del Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral de Buenos Aires para conmemorar el aniversario patrio.
- El mandatario caminó desde la Casa Rosada junto a su gabinete tras asistir a la vigilia en Tucumán, donde firmó el Pacto de Mayo con dieciocho gobernadores provinciales.
- La ceremonia concluye la agenda patria mientras el gobierno busca consolidar sus reformas económicas y el arzobispo insta al diálogo social y la atención a los vulnerables.
Javier Milei participa este miércoles del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de las actividades oficiales por el aniversario de la Declaración de la Independencia.
El mandatario partió desde la Casa Rosada junto a los integrantes de su gabinete y recorrió a pie el trayecto hasta la Catedral, ubicada frente a la Plaza de Mayo, donde desde las 10.30 se desarrolla la ceremonia religiosa encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, consignó el diario "Ámbito".
Uno de los momentos centrales del oficio será la homilía de García Cuerva, que vuelve a concentrar la atención por las definiciones que pueda realizar sobre la realidad social, económica e institucional del país. En sus últimas intervenciones, el arzobispo formuló llamados al diálogo político, a la unidad nacional y a una mayor atención hacia los sectores más vulnerables.
La participación de Milei en el Tedeum se produce luego de su paso y participación la vigilia que encabezó en la Casa Histórica, en la povincia, donde brindó un discurso transmitido por cadena nacional.
Durante ese mensaje, el mandatario sostuvo que la Argentina atraviesa una "segunda independencia" y defendió las reformas impulsadas por su gestión. "Nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente", afirmó.
Además, repasó los avances del Pacto de Mayo, firmado con 18 gobernadores en 2024, y aseguró que gran parte de los compromisos asumidos ya comenzaron a implementarse. Según sostuvo, el objetivo es continuar avanzando en reformas que permitan "liberar las fuerzas productivas" de las provincias.
Con el Tedeum en la Catedral Metropolitana, la administración libertaria completa la agenda oficial prevista para conmemorar un nuevo aniversario de la Independencia.