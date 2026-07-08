Irán calificó a Donald Trump de "criminal" y "asesino", tras las amenazas de nuevos ataques

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sin hacer una referencia directa a los dichos de Trump, señaló que dirigirse a Irán con un "lenguaje despectivo no disminuye su grandeza" y advirtió que Teherán responderá a cualquier "vulgaridad" con "acción", aunque no precisó de qué manera.