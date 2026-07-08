Mundo

Irán calificó a Donald Trump de "criminal" y "asesino", tras las amenazas de nuevos ataques

Funcionarios iraníes respondieron con dureza a las declaraciones del presidente de EEUU, quien advirtió sobre una nueva ofensiva militar contra Teherán.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. FOTO X @Isna_English
El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. FOTO X @Isna_English
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Irán calificó de criminal a Donald Trump luego de que el presidente de EE.UU. amenazara hoy con nuevos ataques militares tras dar por terminado un acuerdo bilateral.
  • La tensión escaló tras recientes bombardeos de EE.UU. El viceministro iraní afirmó que las amenazas de Trump evidencian el fracaso de una política basada en sanciones.
  • Este cruce profundiza la crisis en Medio Oriente. Irán advirtió que responderá con determinación y acciones concretas para defender su soberanía ante futuras ofensivas.
Resumen generado con IA

El gobierno de Irán calificó al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de "criminal" y "asesino", luego de que el mandatario estadounidense amenazara con lanzar nuevos ataques contra el país persa.

Según el reporte de la cadena CNN, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, respondió a las declaraciones formuladas por Trump, quien había asegurado que el memorando de entendimiento entre ambos países "se acabó" y advirtió sobre una nueva ofensiva militar.

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

"Los golpeamos muy duro anoche, y muy probablemente los golpeemos duro otra vez esta noche", afirmó el presidente estadounidense.

En respuesta, Gharibabadi sostuvo que las declaraciones de Trump "no son una señal de fortaleza, sino una admisión del fracaso de una política construida durante años sobre la fuerza, las sanciones y las amenazas, que finalmente no logró poner de rodillas a la nación iraní".

Además, el funcionario iraní publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó: "El criminal y asesino Trump debe ser tratado en el lenguaje que entiende, aparentemente, que es el lenguaje de la fuerza".

Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una serie de "poderosos ataques" contra Irán

Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una serie de poderosos ataques contra Irán

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sin hacer una referencia directa a los dichos de Trump, señaló que dirigirse a Irán con un "lenguaje despectivo no disminuye su grandeza" y advirtió que Teherán responderá a cualquier "vulgaridad" con "acción", aunque no precisó de qué manera.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, también utilizó la red social X para sostener que Estados Unidos "ha violado efectivamente" el memorando de entendimiento debido a sus "acciones unilaterales, así como sus ataques militares contra Irán".

"La República Islámica de Irán continuará salvaguardando sus intereses nacionales y ejerciendo su soberanía con determinación", afirmó Baghaei, según la publicación de CNN.

Temas IránDonald TrumpEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump canceló el acuerdo con Irán y crece la tensión en el mundo

Trump canceló el acuerdo con Irán y crece la tensión en el mundo

Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una serie de poderosos ataques contra Irán

Escala la tensión en Medio Oriente: Estados Unidos lanzó una serie de "poderosos ataques" contra Irán

Lo más popular
Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina
1

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones
2

Investigan una estafa piramidal en Tucumán por más de $500 millones

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda
3

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados
4

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau
5

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Ranking notas premium
Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados
1

Por el beneficio de la duda, la Corte anuló un fallo condenatorio por abuso sexual y dictó la absolución de los dos acusados

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras
2

Lo viejo funciona: Messi, los acoples y las colectoras

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027
4

El Gobierno de Tucumán tiene vía libre para llamar a elecciones en mayo de 2027

Las garras narco que corrompen personas e instituciones
5

Las garras narco que corrompen personas e instituciones

Más Noticias
Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Video: el tenso cruce entre Lionel Scaloni y Hossam Hassan tras el Argentina-Egipto por el Mundial 2026

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Disturbios en Tucumán: Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi, dijo Girvau

Disturbios en Tucumán: "Los inadaptados estos quieren sentirse más importantes que Messi", dijo Girvau

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Qué significa el gesto de brazos cruzados que hizo el DT de Egipto ante Argentina

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Crimen de barrio Aeropuerto: detienen a otro menor y son seis los procesados

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

Horóscopo Chino: los seis signos que tendrán un julio de calma y equilibrio, según Ludovica Squirru

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

El Gobierno nacional avanza con un proyecto de “cierre” del Estado, como en Estados Unidos

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Clausuraron el Complejo Deportivo Nicolás Avellaneda

Comentarios