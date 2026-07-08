Irán calificó a Donald Trump de "criminal" y "asesino", tras las amenazas de nuevos ataques

Resumen para apurados
- Irán calificó de criminal a Donald Trump luego de que el presidente de EE.UU. amenazara hoy con nuevos ataques militares tras dar por terminado un acuerdo bilateral.
- La tensión escaló tras recientes bombardeos de EE.UU. El viceministro iraní afirmó que las amenazas de Trump evidencian el fracaso de una política basada en sanciones.
- Este cruce profundiza la crisis en Medio Oriente. Irán advirtió que responderá con determinación y acciones concretas para defender su soberanía ante futuras ofensivas.
El gobierno de Irán calificó al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, de "criminal" y "asesino", luego de que el mandatario estadounidense amenazara con lanzar nuevos ataques contra el país persa.
Según el reporte de la cadena CNN, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, respondió a las declaraciones formuladas por Trump, quien había asegurado que el memorando de entendimiento entre ambos países "se acabó" y advirtió sobre una nueva ofensiva militar.
"Los golpeamos muy duro anoche, y muy probablemente los golpeemos duro otra vez esta noche", afirmó el presidente estadounidense.
En respuesta, Gharibabadi sostuvo que las declaraciones de Trump "no son una señal de fortaleza, sino una admisión del fracaso de una política construida durante años sobre la fuerza, las sanciones y las amenazas, que finalmente no logró poner de rodillas a la nación iraní".
Además, el funcionario iraní publicó un mensaje en la red social X en el que afirmó: "El criminal y asesino Trump debe ser tratado en el lenguaje que entiende, aparentemente, que es el lenguaje de la fuerza".
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sin hacer una referencia directa a los dichos de Trump, señaló que dirigirse a Irán con un "lenguaje despectivo no disminuye su grandeza" y advirtió que Teherán responderá a cualquier "vulgaridad" con "acción", aunque no precisó de qué manera.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, también utilizó la red social X para sostener que Estados Unidos "ha violado efectivamente" el memorando de entendimiento debido a sus "acciones unilaterales, así como sus ataques militares contra Irán".
"La República Islámica de Irán continuará salvaguardando sus intereses nacionales y ejerciendo su soberanía con determinación", afirmó Baghaei, según la publicación de CNN.