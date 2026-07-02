Lisandro Catalán: “El Acueducto de Vipos es la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años para Tucumán”

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán inició la obra del Acueducto de Vipos, un proyecto clave de agua potable para 245.000 vecinos financiado por el BID y gestionado por la Nación.
- La obra de agua potable se reactivó mediante un crédito del BID. La gestión fue coordinada entre Nación y la provincia para resolver un déficit histórico en el suministro.
- Para LLA, esta obra demuestra que la estabilidad económica de Milei genera confianza externa, lo que proyecta un impacto transformador en la infraestructura futura del país.
El inicio de las obras del Acueducto de Vipos marca un punto de inflexión en la agenda de infraestructura de la provincia. Considerado por especialistas y funcionarios como un proyecto vital para resolver los problemas históricos de suministro, el emprendimiento ha comenzado a desandar su etapa de ejecución. Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, destacó la magnitud del proyecto, al que calificó como la obra más trascendente de las últimas cuatro décadas para el territorio tucumano.
Una solución estructural para el abastecimiento de agua
El proyecto del Acueducto de Vipos tiene como objetivo central garantizar el acceso al agua potable para miles de tucumanos, al atacar un déficit que afectó la calidad de vida y el desarrollo urbano durante años.
La obra será financiada mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya gestión fue encabezada por el Gobierno nacional en coordinación con los organismos pertinentes.
Según Catalán, el inicio de estos trabajos no es un hecho aislado, sino el resultado de una gestión que prioriza obras de alto impacto social y técnico. "El Acueducto de Vipos es la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años para Tucumán", remarcó.
Además, el dirigente resaltó la envergadura del trazado y su capacidad de transporte de agua transformarán la matriz de servicios de la provincia.
Estabilidad económica y previsibilidad
El referente libertario vinculó directamente la puesta en marcha de esta inversión con el rumbo macroeconómico que lleva adelante la administración de Javier Milei. Según Catalán, el ordenamiento de las cuentas públicas y la generación de confianza fueron determinantes para que los organismos internacionales de crédito den luz verde a proyectos de esta escala.
“Cuando hay estabilidad económica, previsibilidad y seguridad jurídica, las grandes obras vuelven a ser posibles”, señaló el titular de LLA Tucumán. En su visión, el financiamiento del BID es una muestra de la confianza que el mercado internacional deposita en el país a partir de las reformas implementadas desde diciembre pasado.
El impacto de las políticas nacionales en la provincia
El inicio de la obra también fue leído por Catalán en clave política, al resaltar la relación entre el Estado nacional y las necesidades del interior profundo. Según el funcionario, la concreción de este acueducto es un hito que valida la estrategia del Ejecutivo nacional de canalizar recursos hacia infraestructura que resulte verdaderamente transformadora.
“Todo esto es posible gracias a las políticas que implementó el presidente Javier Milei desde el primer día de su gobierno”, insistió Catalán.