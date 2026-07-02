Lisandro Catalán: “El Acueducto de Vipos es la obra de infraestructura más importante de los últimos 40 años para Tucumán”

El inicio de las obras del Acueducto de Vipos marca un punto de inflexión en la agenda de infraestructura de la provincia. Considerado por especialistas y funcionarios como un proyecto vital para resolver los problemas históricos de suministro, el emprendimiento ha comenzado a desandar su etapa de ejecución. Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán, destacó la magnitud del proyecto, al que calificó como la obra más trascendente de las últimas cuatro décadas para el territorio tucumano.