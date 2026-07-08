9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei y el gobernador Osvaldo Jaldo encabezarán el 8 y 9 de julio en Tucumán los actos oficiales por el aniversario de la Declaración de la Independencia.
- El cronograma incluye una vigilia patria en la Casa Histórica con el presidente, además del tradicional Tedeum, un chocolate patrio y un desfile cívico-militar en la capital.
- La visita de Milei y la amplia convocatoria a ministros y legisladores reafirman a Tucumán como capital simbólica del país y buscan consolidar la unidad institucional nacional.
Con la cuenta regresiva en marcha para una nueva conmemoración de la Declaración de la Independencia, Tucumán ya tiene definido el cronograma oficial de actividades para celebrar el 210° aniversario del histórico 9 de Julio. La principal novedad será la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, quien participará de la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica de la Independencia.
El anuncio fue realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que la visita presidencial ya fue ratificada por el Gobierno nacional. "La Secretaría General de la Presidencia nos confirmó que viene el Presidente el día 8, a las 20 aproximadamente, a participar de la vigilia en la Casa Histórica. Es importante que el Presidente venga, porque Tucumán es la capital simbólica de la República Argentina", señaló el mandatario provincial.
Jaldo destacó además que la ceremonia contará con una amplia representación institucional, tanto del ámbito nacional como provincial. "Seguramente el licenciado Diego Santilli, actual jefe de Gabinete, va a estar presente, como muchos de los ministros, diputados y senadores nacionales, que nos van a estar acompañando. Lo mismo que todas las autoridades provinciales de los tres poderes", afirmó.
En ese contexto, el gobernador convocó a los tucumanos a sumarse a los festejos y a participar de una fecha emblemática para la historia del país. "Estos festejos patrios no son solo de las autoridades. Por eso nosotros estamos invitando a todo el pueblo tucumano para que acompañen y que juntos podamos rendir un homenaje a nuestros próceres", expresó.
El cronograma de los festejos
Las actividades comenzarán hoy con la propuesta "Homenajeando a la Patria desde Tucumán", que se desarrollará desde las 14.30 en la explanada de la Casa de Gobierno.
Por la noche, a las 20.30, el Teatro San Martín será escenario de la función extraordinaria "Celebrando la Independencia". Más tarde, a las 23, se realizará la tradicional Vigilia Patria en la Casa Histórica, donde se espera la presencia de Milei y de las principales autoridades nacionales y provinciales.
Los actos centrales continuarán el 9 de julio. A las 9.30 se servirá el tradicional chocolate patrio en la explanada de la Casa de Gobierno. Una hora después, a las 10.30, tendrá lugar el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Independencia.
A las 11 se celebrará el solemne Tedeum en la Catedral de San Miguel de Tucumán y, desde las 12, los festejos culminarán con el tradicional desfile cívico-militar que se realizará en el Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati y Haití.