9 de Julio en Tucumán: las actividades oficiales por el 210° Aniversario de la Independencia

El anuncio fue realizado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien confirmó que la visita presidencial ya fue ratificada por el Gobierno nacional. "La Secretaría General de la Presidencia nos confirmó que viene el Presidente el día 8, a las 20 aproximadamente, a participar de la vigilia en la Casa Histórica. Es importante que el Presidente venga, porque Tucumán es la capital simbólica de la República Argentina", señaló el mandatario provincial.