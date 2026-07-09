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Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO
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Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Vecinos y turistas celebraron este 9 de julio el aniversario de la Declaración de la Independencia con el tradicional desayuno patrio en la plaza Independencia de Tucumán.
  • El servicio comenzó a las 8:30 con el reparto de chocolate caliente y bollitos a cargo de voluntarios, previo al inicio de los actos oficiales y el Solemne Tedeum.
  • Este festejo consolida una tradición histórica que fortalece el sentido de pertenencia y la identidad cultural tucumana ante miles de asistentes y turistas nacionales.
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Con el aroma del chocolate caliente inundando la plaza Independencia y una multitud reunida para celebrar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, Tucumán volvió a vivir una de sus tradiciones más emblemáticas del 9 de Julio. Desde las primeras horas de la mañana, vecinos y turistas se acercaron para compartir el tradicional chocolate patrio, acompañado por bollitos y facturas, antes del inicio de los actos oficiales.

El servicio comenzó alrededor de las 8.30. Personal de seguridad y voluntarios distribuyeron porciones de chocolate caliente preparado únicamente con leche y chocolate en polvo, sin espesantes, una receta que fue especialmente valorada por quienes hicieron fila para recibir su vaso. Se sirvieron 800 litros.

Mirá en vivo los actos oficiales por el Día de la Independencia en Tucumán

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La actividad contó además con la presencia de autoridades provinciales, representantes de distintas instituciones educativas y vecinos que se acercaron con entusiasmo y espíritu patrio. Y, claro, las opiniones no tardaron en llegar. Uno de los primeros en degustar el chocolate aseguró a LA GACETA que la bebida merecía la máxima calificación. "Yo pondría un 10. Estaba bien caliente", comentó entre sonrisas, mientras recorría la plaza.

El ambiente fue de celebración desde el inicio. Familias enteras, jóvenes, adultos mayores y visitantes de otras provincias compartieron el desayuno mientras aguardaban el izamiento de la Enseña Nacional y el Solemne Tedeum, dos de los momentos centrales de la jornada oficial.

Entre los asistentes hubo numerosos turistas que destacaron la posibilidad de compartir una celebración única en el lugar donde nació la Patria. Mariel, visitante de Buenos Aires, valoró la experiencia y expresó: “La verdad que no pensábamos poder venir a la plaza tan temprano a tomar el chocolate. Esto es único en el país y es muy bueno que de otras provincias se den la oportunidad de venir a compartir este festejo patrio”.

También participaron vecinos tucumanos que mantienen viva esta tradición año tras año. Roberto, del barrio El Bosque, recordó el significado que tiene este encuentro para su familia: “Vinimos con mi esposa Isabel a la Plaza Independencia a participar del chocolate y el izamiento. Todos los años venimos porque nos emocionan los festejos. Otros años veníamos a acompañar a los nietos que a veces bailaban en los actos. Esto representa un abrazo a los tucumanos”.

Entre los presentes también hubo quienes aprovecharon para lucir símbolos de identidad tucumana, como un vecino que exhibió con orgullo un poncho con la inscripción "Tucumán", despertando el interés de quienes pasaban por el lugar.

Más allá de la bebida caliente, la propuesta reunió a miles de personas en torno a una tradición que combina historia, encuentro y sentido de pertenencia en el lugar donde, hace 210 años, nació la Independencia argentina.

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