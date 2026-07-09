Chocolate caliente, bollitos y espíritu patrio: una multitud disfrutó del tradicional desayuno del 9 de Julio en la plaza Independencia

También participaron vecinos tucumanos que mantienen viva esta tradición año tras año. Roberto, del barrio El Bosque, recordó el significado que tiene este encuentro para su familia: “Vinimos con mi esposa Isabel a la Plaza Independencia a participar del chocolate y el izamiento. Todos los años venimos porque nos emocionan los festejos. Otros años veníamos a acompañar a los nietos que a veces bailaban en los actos. Esto representa un abrazo a los tucumanos”.