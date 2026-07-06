Catalán le respondió a Jaldo: "El sistema de acoples es la trampa electoral más grande del país"

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, líder de La Libertad Avanza Tucumán, criticó al gobernador Osvaldo Jaldo por defender el sistema de acoples, al que calificó como una gran trampa electoral.
- El cruce inició tras ironías de Jaldo sobre las colectoras nacionales. Catalán defendió eliminar las PASO y denunció que el oficialismo tucumano posterga la reforma electoral.
- La tensión anticipa la disputa electoral hacia 2027, año en que La Libertad Avanza Tucumán se comprometió a competir con lista única para desafiar el sistema político vigente.
Luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo ironizara al afirmar que “alguien de La Libertad Avanza le explique la diferencia entre el sistema de colectoras que analiza el Gobierno nacional y el sistema de acoples de Tucumán”, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán, Lisandro Catalán, salió al cruce y defendió la posición de su espacio.
“Señor Gobernador, sobre la reforma política, por ahora todo lo que existe son trascendidos periodísticos. Lo único concreto es la intención del Gobierno nacional de eliminar las PASO, una herramienta que les cuesta a los argentinos cerca de 250 millones de dólares y que usted se niega a eliminar, cuando las diferencias partidarias deberían resolverse dentro de cada partido y no con el bolsillo de todos los contribuyentes”, sostuvo.
Catalán remarcó que la verdadera discusión en Tucumán pasa por el sistema electoral provincial. “Del sistema electoral de Tucumán sí podemos hablar con absoluta claridad: es, por lejos, el sistema más distorsionado y tramposo del país. Un tucumano entra al cuarto oscuro y se encuentra con decenas de boletas del mismo espacio político, todas con la misma fórmula para gobernador. Además del enorme dispendio de recursos públicos que esto representa, es un sistema diseñado a medida para que ustedes se perpetúen en el poder”, afirmó.
En ese sentido, recordó que Jaldo “lleva más de tres años prometiendo una reforma electoral frente a la ciudadanía, la Iglesia, los legisladores y distintos sectores de la sociedad, pero esa reforma nunca llegó”. “Y no llegará porque sabe que, compitiendo en igualdad de condiciones, no tendría posibilidades de continuar gobernando”, agregó.
Por último, el dirigente libertario aseguró que La Libertad Avanza competirá con un esquema distinto. “Nosotros sí cumplimos nuestra palabra. En 2027, La Libertad Avanza Tucumán se presentará con una lista única. Ahí veremos, de una vez por todas, si los tucumanos quieren seguir con un sistema que lleva más de 40 años de decadencia o si eligen empezar a cambiar la inercia para construir un Tucumán pujante”, concluyó.