Catalán le respondió a Jaldo: "El sistema de acoples es la trampa electoral más grande del país"

Catalán remarcó que la verdadera discusión en Tucumán pasa por el sistema electoral provincial. “Del sistema electoral de Tucumán sí podemos hablar con absoluta claridad: es, por lejos, el sistema más distorsionado y tramposo del país. Un tucumano entra al cuarto oscuro y se encuentra con decenas de boletas del mismo espacio político, todas con la misma fórmula para gobernador. Además del enorme dispendio de recursos públicos que esto representa, es un sistema diseñado a medida para que ustedes se perpetúen en el poder”, afirmó.