El 9 de Julio en Tucumán: una víspera de aniversarios de lujo en el teatro San Martín

Dulcísimas voces, exquisita música y maravillosos bailes dieron un marco de lujo a la víspera de los cumpleaños de la Independencia de la Argentina y de Mercedes Sosa. El espectáculo organizado por el Ente Cultural de Tucumán en el teatro San Martín en la noche de ayer, “Celebrando la Independencia”, estuvo hermoso.
Ante unas 350 personas, según los organizadores, se lucieron el coro y el ballet estables de la provincia -dirigidos, respectivamente, por Silvio Seballos y por Ángel Gómez-, la compañía de danza contemporánea -conducida por Luciano Cejas- y el ensamble patrio -integrado por Francisco Santamarina, en dirección musical, arreglos y guitarra; por Sofía Ascárate y por Noelia Scalora, en voces; por Carla Guzmán, en flauta; por Noelia Antelo y por Celina López Barrionuevo, en violines, por Eduardo Issa Osmann en percusión, y por Quique Yance en piano-. Todo, bajo la coordinación general de Oscar Zamora.
Tras un breve video introductorio, que destacó el valor pasado y presente de Tucumán, el espectáculo comenzó con “Zamba del Arribeño”, de Juan Falú y de Néstor Soria, y con “Alma de rezabaile”, de Raly Barrionuevo, con una interpretación mayormente vocal, acompañada por el retumbe de un bombo legüero.
Luego de ese tema, los integrantes de la compañía de danza contemporánea -todos, con ropas blanquicelestes- sorprendieron al público por los pasillos de la platea, y casi inmediatamente las voces del ensamble empezaron a cantar “Al jardín de la república”. La canción encendió al público, que acompañó con palmas -algunos, incluso se animaron a corear el famoso estribillo. Ese tema dio inicio al segmento de homenaje a “La Negra”. Y seguidamente, de los parlantes sonó la voz de esta, con el tema “Todavía cantamos”, interpretado sobre el escenario por los bailarines. Luego, Ascárate y Scalora cantaron “Alfonsina y el mar”, mientras bailarinas dibujaban su coreografía.
La gente disfrutó, luego, de “Cuando tenga la tierra”, de “Si llega a ser tucumana” y de una versión de malambo bailada por los integrantes del ballet estable y de la compañía de danza contemporánea: ellas con ropa de danza clásica; ellos, vestidos de gauchos y con banderas argentinas. Sonó entonces “Arriando caminos”, de los Tucu Tucu; y a estas alturas el público ya había entrado en calor: las palmas sonaban como un instrumento más.
Entonces llegó ella, la emblemática “Luna tucumana”, interpretada por el pleno del ensamble. Dos bailarines del ballet sedujeron al público con la zamba; y la gente se unió con palmas y con los coros. Sobre el epílogo del tema, todos los bailarines estaban sobre el escenario.
Con “Canción con todos” se puso fin al espectáculo, aunque el cierre definitivo llegó con la canción patria. Todos los integrantes de los cuerpos participantes, más el público, se unieron para entonar las estrofas del Himno nacional. Y entre los aplausos finales se dejaron oír un “viva la patria” y un “viva Tucumán”.
Desde las 19.40, cuando restaba más de una hora para el comienzo del espectáculo, ya había personas haciendo fila para lograr una buena ubicación.
“Siempre me emociona cantar el Himno aquí; y también todo el evento folclórico. Va a estar muy lindo, muy interesante”, dijo Antonela. Luján Daghero coincidió, acerca de la parte más emotiva. “Lo que más me emociona es que se va a cantar el Himno; todo lo que sea la gala patria. Eso me lleva a vivir la historia, y me encanta. Y también me parece excelente que se revalorice nuestro patrimonio tucumano, que es Mercedes Sosa”, dijo Luján, que fue con sus hijos Belén (nueve años) y Bernabé (ocho).
Mario Seballos fue a dar apoyo a su hijo, el director del coro estable, pero también a pasar una linda velada junto a su esposa -mamá de Silvio-, Adriana Medina. “Siempre nos gustó este tipo de espectáculos, que tiene que ver con el día de mañana (por hoy); es emocionante, y más si cantan el Himno, y que lo vea a mi hijo dirigir. Va a ser lo máximo la fiesta patria; soy muy, muy patriota, soy de tener mi bandera, ya desde el 1 de mayo hasta septiembre está la bandera”, contó Mario. Adriana sumó que ambos son fanáticos de Mercedes Sosa: “Nos representó en todo el mundo, y estamos muy orgullosos de eso”.
Gauchos
Un grupo de personas en la fila estaban vestidos de gauchos. “Somos de una agrupación; estamos en todos los eventos, y más que nada en el 9 de Julio. Es importante lucir nuestra verdadera ropa; sabemos que el gaucho peleó en la Batalla (de Tucumán) junto a Bernabé Aráoz, así que cómo no andar vestidos como ellos”, explicó Alejandro Villalba.
La autoridad más importante de la provincia presente fue la ministra de Educación, Susana Montaldo. Y entre otros, estuvo la presidenta del Ente Cultural, Sandra Maldonado, ideóloga del evento.