El 9 de Julio en Tucumán: una víspera de aniversarios de lujo en el teatro San Martín

Mario Seballos fue a dar apoyo a su hijo, el director del coro estable, pero también a pasar una linda velada junto a su esposa -mamá de Silvio-, Adriana Medina. “Siempre nos gustó este tipo de espectáculos, que tiene que ver con el día de mañana (por hoy); es emocionante, y más si cantan el Himno, y que lo vea a mi hijo dirigir. Va a ser lo máximo la fiesta patria; soy muy, muy patriota, soy de tener mi bandera, ya desde el 1 de mayo hasta septiembre está la bandera”, contó Mario. Adriana sumó que ambos son fanáticos de Mercedes Sosa: “Nos representó en todo el mundo, y estamos muy orgullosos de eso”.