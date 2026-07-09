El homenaje de Atlético Tucumán por el Día de la Independencia: "Cuna de la Patria y de la Celeste y Blanca"
El "Decano" compartió un video en sus redes sociales en el que reivindica el vínculo histórico entre la provincia y los colores nacionales, al recordar que fue el primer club del país en vestir la camiseta celeste y blanca.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán publicó este jueves un video por el Día de la Independencia en sus redes para reivindicar su historia como el primer club en usar la celeste y blanca.
- La institución adoptó estos colores el 9 de julio de 1903 en homenaje a la bandera. El video destaca el orgullo de vestir la insignia patria en la cuna de la independencia.
- Este homenaje anual refuerza la identidad cultural del club y su vínculo con los hinchas, consolidando su rol histórico y simbólico en el fútbol argentino.
Con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, Atlético Tucumán publicó este jueves un video en sus redes sociales en el que celebra el Día de la Patria y destaca el estrecho vínculo entre la provincia y la historia del club.
Bajo el lema "Tucumán, cuna de la Patria y de la Celeste y Blanca", la institución decana puso en valor una de las páginas más representativas de su identidad: haber sido el primer equipo del país en utilizar los colores celeste y blanco en una cancha de fútbol, una decisión adoptada el 9 de julio de 1903 en homenaje a la bandera argentina.
"En el mismo suelo donde nació nuestra Independencia, nació también el orgullo de vestir, antes que nadie en todo el país, los colores de la Patria en una cancha de fútbol", expresa el mensaje difundido por Atlético Tucumán.
La publicación concluye con otra frase que resume el sentido de pertenencia que el club busca transmitir a sus hinchas: "Llevar esta camiseta es llevar nuestra historia, nuestra identidad y nuestra libertad grabadas en el pecho".
Como cierre, la institución saludó a sus simpatizantes con un mensaje por la fecha patria: "¡Feliz 9 de Julio, Decanos! ¡Arriba los corazones!".
No es la primera vez que Atlético Tucumán aprovecha el Día de la Independencia para reivindicar este rasgo distintivo de su historia. Cada 9 de Julio, el club recuerda que fue el primer equipo argentino en adoptar oficialmente los colores de la bandera nacional.