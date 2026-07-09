El homenaje de Atlético Tucumán por el Día de la Independencia: "Cuna de la Patria y de la Celeste y Blanca"

Bajo el lema "Tucumán, cuna de la Patria y de la Celeste y Blanca", la institución decana puso en valor una de las páginas más representativas de su identidad: haber sido el primer equipo del país en utilizar los colores celeste y blanco en una cancha de fútbol, una decisión adoptada el 9 de julio de 1903 en homenaje a la bandera argentina.