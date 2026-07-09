Alerta amarilla del SMN: dónde habrá nevadas y fuertes vientos este jueves
Nevadas, viento intenso y ráfagas de hasta 110 km/h marcarán la jornada de este jueves 9 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para varias provincias y recomendó extremar las precauciones.
Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas y fuertes vientos para este jueves 9 de julio en Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan, ante posibles complicaciones climáticas.
- Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 15 cm y ráfagas de viento de hasta 110 km/h. Las autoridades aconsejan asegurar objetos y extremar cuidados al transitar por las rutas.
- El fenómeno meteorológico podría complicar la conectividad vial y el turismo justo antes de las vacaciones de invierno, obligando a un monitoreo constante de los caminos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 9 de julio por la presencia de nevadas y fuertes vientos en distintas regiones del país. El aviso alcanza a tres provincias, donde se prevén fenómenos que podrían generar complicaciones temporarias en las actividades diarias.
De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar inconvenientes puntuales, por lo que recomendó mantenerse informado y seguir las medidas de prevención para reducir riesgos.
Alerta amarilla por nevadas: las provincias alcanzadas
La advertencia por nevadas se encuentra vigente para sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén, además de gran parte de Río Negro.
Según el SMN, se esperan nevadas de variada intensidad con acumulaciones estimadas entre 10 y 15 centímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores. Asimismo, en las zonas de menor altura existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve.
Este tipo de eventos puede dificultar la circulación en rutas de montaña y reducir la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al viajar.
Fuertes vientos en San Juan y Mendoza
Además del alerta por nieve, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de San Juan y de Mendoza. Las intensas ráfagas pueden ocasionar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos y complicaciones para quienes circulen por rutas o caminos abiertos.
En estas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.
Recomendaciones del SMN ante el alerta
Frente a estas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:
- Evitar salir si no es necesario mientras persistan los fenómenos.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- Mantenerse alejado de árboles, postes y carteles publicitarios.
- Conducir con extrema precaución, especialmente en zonas donde se registren fuertes ráfagas o nevadas.