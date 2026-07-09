SociedadClima y ecología

Alerta amarilla del SMN: dónde habrá nevadas y fuertes vientos este jueves

Nevadas, viento intenso y ráfagas de hasta 110 km/h marcarán la jornada de este jueves 9 de julio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para varias provincias y recomendó extremar las precauciones.

El SMN encendió las alertas para este jueves: dónde habrá nevadas y fuertes ráfagas
El SMN encendió las alertas para este jueves: dónde habrá nevadas y fuertes ráfagas
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por nevadas y fuertes vientos para este jueves 9 de julio en Mendoza, Neuquén, Río Negro y San Juan, ante posibles complicaciones climáticas.
  • Se prevén acumulaciones de nieve de hasta 15 cm y ráfagas de viento de hasta 110 km/h. Las autoridades aconsejan asegurar objetos y extremar cuidados al transitar por las rutas.
  • El fenómeno meteorológico podría complicar la conectividad vial y el turismo justo antes de las vacaciones de invierno, obligando a un monitoreo constante de los caminos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este jueves 9 de julio por la presencia de nevadas y fuertes vientos en distintas regiones del país. El aviso alcanza a tres provincias, donde se prevén fenómenos que podrían generar complicaciones temporarias en las actividades diarias.

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De acuerdo con el organismo, las condiciones meteorológicas podrían provocar inconvenientes puntuales, por lo que recomendó mantenerse informado y seguir las medidas de prevención para reducir riesgos.

Alerta amarilla por nevadas: las provincias alcanzadas

La advertencia por nevadas se encuentra vigente para sectores cordilleranos de Mendoza y Neuquén, además de gran parte de Río Negro.

Según el SMN, se esperan nevadas de variada intensidad con acumulaciones estimadas entre 10 y 15 centímetros, aunque en algunos sectores los valores podrían ser superiores. Asimismo, en las zonas de menor altura existe la posibilidad de que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia o aguanieve.

Este tipo de eventos puede dificultar la circulación en rutas de montaña y reducir la visibilidad, por lo que se recomienda extremar las precauciones al viajar.

Fuertes vientos en San Juan y Mendoza

Además del alerta por nieve, el SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de San Juan y de Mendoza. Las intensas ráfagas pueden ocasionar la caída de ramas, el desplazamiento de objetos y complicaciones para quienes circulen por rutas o caminos abiertos.

En estas áreas se prevén vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 110 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN ante el alerta

Frente a estas condiciones meteorológicas, el Servicio Meteorológico Nacional aconseja:

  • Evitar salir si no es necesario mientras persistan los fenómenos.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse alejado de árboles, postes y carteles publicitarios.
  • Conducir con extrema precaución, especialmente en zonas donde se registren fuertes ráfagas o nevadas.
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