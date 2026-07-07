Las primeras heladas del año llegaron a la llanura y zonas productivas esta semana

En Colalao del Valle se reportaron temperaturas mínimas de hasta -5,6 °C y 6,8°C entre el 1 y el 7 de julio, mientras que en Las Nubes, Tafí del Valle, se registró un mínimo de -5,3 °C y un evento de nueve horas y 45 minutos de duración. En Pinar de los Ciervos, también en Tafí del Valle, la mínima alcanzó los -6,2 °C, con una permanencia de temperaturas bajo cero durante 42 horas y 45 minutos entre el 1 y el 3 de julio.