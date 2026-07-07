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Las primeras heladas del año llegaron a la llanura y zonas productivas esta semana

El informe de la Sección Agrometeorología de la Eeaoc confirmó temperaturas bajo cero en distintas sectores, principalmente entre el lunes y este martes.

Helada en la zona cañera años antes. ARCHIVO (FOTO ILUSTRATIVA)
Helada en la zona cañera años antes. ARCHIVO (FOTO ILUSTRATIVA)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Eeaoc reportó que las primeras heladas del año afectaron la llanura y zonas productivas de Tucumán el 6 y 7 de julio, registrando temperaturas bajo cero por un frente frío.
  • El fenómeno se extendió por varias localidades con mínimas de hasta -1,7°C en Ischilón, tras registrarse temperaturas extremas de más de -6°C en la zona de los Valles Calchaquíes.
  • Este ingreso de frío polar marca el inicio de una etapa crítica para los cultivos regionales, lo que exigirá un monitoreo constante para evaluar pérdidas en la producción.
Resumen generado con IA

Las heladas del año alcanzaron las zonas de pedemonte y llanura en Tucumán. De acuerdo con el informe correspondiente a julio, elaborado por la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), durante el 6 y 7 de julio se registraron temperaturas iguales o inferiores a los 0 °C en numerosas localidades y áreas productivas, marcando el ingreso de este fenómeno a una región que hasta entonces no había presentado episodios de esa magnitud.

El relevamiento muestra que las heladas se extendieron por distintos puntos de la provincia. Entre los registros más bajos de la llanura se destacaron Ischilón, en la zona de Chicligasta, con -1,7°C y 1,2°C durante hasta cinco horas y media; San Rafael, en Lules, con -1,4 °C el lunes 6; y Monte Grande 2 (Famaillá), con -1,2 °C y duración de cuatro horas y media este lunes. 

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También Casas Viejas, en La Cocha, y El Cajón, en Burruyacu, ambos con -1,1 °C, además de Caspinchango 2 (-0,8 °C), Monte Toro (-0,7 °C), Santa Ana (-0,6 °C), La Cruz (-0,5 °C), Ingas (-0,4 °C), Pueblo Viejo (-0,3 °C) y El Sacrificio, en La Cocha (-0,1 °C). 

En la estaciones agrometeorológicas El Charco y El Rodeo 1 la temperatura alcanzó los 0 °C durante breves lapsos.

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El informe también refleja que las heladas más intensas se registraron previamente en los Valles Calchaquíes y sectores de montaña.

 En Colalao del Valle se reportaron temperaturas mínimas de hasta -5,6 °C y 6,8°C entre el 1 y el 7 de julio, mientras que en Las Nubes, Tafí del Valle, se registró un mínimo de -5,3 °C y un evento de nueve horas y 45 minutos de duración. En Pinar de los Ciervos, también en Tafí del Valle, la mínima alcanzó los -6,2 °C, con una permanencia de temperaturas bajo cero durante 42 horas y 45 minutos entre el 1 y el 3 de julio.

Desde Cañeros Unidos del Este (CUE) señalaron que las heladas registradas entre el lunes y el martes en la zona este de la provincia no alcanzaron una intensidad que genere complicación, según los primeras consideraciones. Según indicaron, en localidades como Mancopa y El Bracho el episodio del martes fue más leve que el del día anterior, con menor intensidad y una duración más acotada.

 La helada de este martes se disipó alrededor de las 9 de la mañana y resultó menos severa que la registrada el lunes. "Ha sido corta y no ha sido tan fuerte", resumieron desde CUE al comparar ambos eventos.

Mirá el informe de la Eeaoc.

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