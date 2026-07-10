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Cómo hacer panqueques proteicos super esponjosos con yogur, limón y arándanos

Una receta que puede adaptarse para convertirla en vegana o vegetariana.

Cómo hacer panqueques proteicos super esponjosos con yogur, limón y arándanos
Hace 1 Hs

Si te preocupan los desayunos y querés opciones saludables, pero contundentes y deliciosas, estos panqueques son tu solución. Se trata de una receta que lleva pocos ingredientes y que no tiene una gran complejidad en su preparación. Podés armarlos en pocos minutos e incluso dejarlos listos para los desayunos y meriendas de toda la semana.

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El ingrediente clave de esta receta es el yogur griego o yogur natural, una excelente fuente de proteínas. Se estima que por cada 100 gramos de este lácteo se pueden obtener 10 gramos de pura proteína. Además, contiene un huevo que aumenta aproximadamente seis gramos más de proteína.

Si tu plan es adelgazar o por alguna razón tu dieta no incluye harina de trigo o refinadas, podés utilizar una opción alternativa –como harina de avena, almendra o algarroba– para reemplazarla. También podés agregarle más o menos cantidad de materia grasa si cambiás la leche por agua u otra bebida de origen vegetal.

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Ingredientes para los panqueques proteicos ultra esponjosos de yogur

Para empezar deberás definir qué tipo de harina usarás y separar ½ taza de ella. La clave de la esponjosidad en esta preparación está en la cucharadita de polvo para hornear, que permitirá que la masa leude unos minutos antes de llevarla a cocción. Así lograrás la combinación perfecta entre aireado y humedad.

Para endulzar también podés elegir la opción que más te guste. Si querés azúcar, podés usarla o cambiarla por edulcorantes e incluso banana pisada. La cantidad queda a tu criterio pero se recomienda no excederse. También necesitarás dos cucharadas de yogur griego natural, un huevo y ¼ de taza de leche animal, vegetal o agua. Para terminar, ralladura y jugo de limón y un puñadito de arándanos.

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Cómo hacer deliciosos panqueques de yogur con arándanos y limón

1) Unir en un recipiente todos los ingredientes secos: el harina, el polvo para hornear y el endulzante. Una vez que todo sea un mismo polvo, podrás pasar al siguiente paso.

2) Agregar el huevo y la leche y batir hasta que todo se integre perfectamente. Sin dejar pasar mucho tiempo, agregar las cucharadas de yogur y dejar reposar unos 10 minutos para que el polvo de hornear empiece a actuar.

3) Por último, agregar la ralladura de limón con el jugo de medio limón y los arándanos.

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4) Calentar una sartén antiadherente o panquequera a fuego medio, separar pequeñas cantidades de la masa y cocer vuelta y vuelta hasta que estén levemente dorados de ambos lados.

5) Para consumir, dejar enfriar y decorar con crema o una cucharada más de yogur o miel.

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