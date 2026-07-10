Cómo hacer panqueques proteicos super esponjosos con yogur, limón y arándanos

Para endulzar también podés elegir la opción que más te guste. Si querés azúcar, podés usarla o cambiarla por edulcorantes e incluso banana pisada. La cantidad queda a tu criterio pero se recomienda no excederse. También necesitarás dos cucharadas de yogur griego natural, un huevo y ¼ de taza de leche animal, vegetal o agua. Para terminar, ralladura y jugo de limón y un puñadito de arándanos.