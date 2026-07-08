Cómo hacer medialunas saladas de jamón y queso con tapa de tarta: la receta fácil y sin manteca

Las medialunas tradicionales son famosas tanto por su sabor indiscutible como por la complejidad de su elaboración. El proceso clásico requiere de un prefermento, largas horas de reposo en la heladera y un meticuloso trabajo de hojaldrado que consiste en estirar la masa, untarla con empaste de manteca, doblarla y volverla a enfriar en múltiples repeticiones. Este procedimiento tradicional no solo demanda tiempo y paciencia, sino que también aporta una densidad calórica muy elevada debido a las grandes cantidades de manteca que se intercalan entre las capas de masa.