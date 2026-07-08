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Cómo hacer medialunas saladas de jamón y queso con tapa de tarta: la receta fácil y sin manteca

Un clásico de la merienda que puede completarse en 30 minutos.

Cómo preparar medialunas ede jamón y queso en pocos pasos.
Cómo preparar medialunas ede jamón y queso en pocos pasos. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La cocinera Sabrina Onorato difundió recientemente en Argentina una receta rápida de medialunas de jamón y queso con tapas de tarta para simplificar la pastelería clásica.
  • Frente al laborioso y calórico método tradicional de hojaldrado con manteca, esta alternativa emplea discos de masa de tarta comerciales, rellenos y horneados en solo 30 minutos.
  • Esta propuesta consolida la tendencia de adaptar recetas clásicas a la vida moderna, ofreciendo opciones más saludables, rápidas y accesibles para la cocina diaria en el hogar.
Resumen generado con IA

Las medialunas tradicionales son famosas tanto por su sabor indiscutible como por la complejidad de su elaboración. El proceso clásico requiere de un prefermento, largas horas de reposo en la heladera y un meticuloso trabajo de hojaldrado que consiste en estirar la masa, untarla con empaste de manteca, doblarla y volverla a enfriar en múltiples repeticiones. Este procedimiento tradicional no solo demanda tiempo y paciencia, sino que también aporta una densidad calórica muy elevada debido a las grandes cantidades de manteca que se intercalan entre las capas de masa.

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Para esos momentos en los que el tiempo apremia y se busca una opción salada para la merienda o una reunión, existen alternativas mucho más prácticas y livianas. La chef patissier, cocinera y creadora de contenido Sabrina Onorato compartió un método para preparar medialunas caseras en menos de media hora, utilizando un ingrediente que casi todos tienen en la heladera: tapas de tarta industriales.

Receta de medialunas de jamón y queso con tapa de tarta 

Al utilizar discos de masa de tarta hojaldrada en lugar de la masa tradicional, esta versión resulta notablemente menos calórica. Las medialunas de panadería basan su estructura en el "pastón de manteca", donde la materia grasa pura representa un porcentaje importante del peso total de la masa para lograr que se infle en el horno. En cambio, las masas de tarta comerciales, aunque mantienen el efecto hojaldrado, emplean una proporción mucho menor de grasas (generalmente aceites vegetales o margarinas ligeras) en su formulación estándar, reduciendo el aporte lipídico por porción sin perder esa textura crujiente tan deseada.

Con solo cinco ingredientes y en pasos sumamente sencillos, esta receta se convierte en una "salvadora" de la cocina combinando la practicidad con el clásico e infalible sabor del jamón y el queso.

Ingredientes

  • 2 discos de masa de tarta hojaldrada
  • 200 gramos de queso en fetas
  • 150 gramos de jamón cocido
  • 1 huevo batido (para pincelar)
  • Queso rallado (cantidad necesaria para gratinar)

1. Sobre una superficie limpia, colocá el primer disco de masa de tarta hojaldrada.

2. Distribuí las fetas de queso sobre la masa siguiendo su forma circular y cubriendo bien todos los huecos. Encima del queso, acomodá las fetas de jamón cocido y sumá una última capa de queso por encima.

3. Colocá el segundo disco de masa de tarta directamente sobre el relleno, haciendo coincidir los bordes.

4. Con un cuchillo filoso o un cortapizzas, dividí la masa rellena en cuatro porciones iguales (en forma de cruz). Luego, subdividí cada cuarto a la mitad para obtener un total de 8 triángulos perfectos.

5. Tomá cada triángulo y comenzá a enrollarlo desde la base exterior (el lado más ancho) hacia el centro (la punta), presionando suavemente para que el relleno quede sellado. Doblá ligeramente las puntas hacia adentro para darles la clásica forma de medialuna.

6. Acomodá las piezas sobre una placa para horno previamente aceitada o enmantecada. Pincelá la superficie de cada una con el huevo batido y esparcí queso rallado por encima para lograr un gratinado crocante.

7. Llevá la placa a un horno precalentado a 180°C. Cociná durante aproximadamente 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté bien dorada y el queso del interior se haya fundido. ¡Serví calentitas y disfrutá!

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