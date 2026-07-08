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Lemon pie sin harinas ni azúcar: cómo preparar la opción saludable para tus desayunos

Una opción nutritiva, baja en calorías y apta para diabéticos que recrea el clásico sabor de la tarta de limón sin descuidar el bienestar durante la semana.

Lemon pie sin harinas ni azúcar: cómo preparar la opción saludable para tus desayunos
Lemon pie
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Se difundió en Argentina una receta de lemon pie sin harinas ni azúcar orientada a personas que buscan desayunos saludables y de bajas calorías sin perder el sabor clásico.
  • La versión tradicional aporta entre 350 y 570 calorías por porción debido a la manteca y el azúcar. Esta alternativa utiliza huevo, avena, coco rallado y queso crema en el horno.
  • Esta propuesta refleja la creciente tendencia de adaptar postres clásicos a versiones aptas para diabéticos y dietas saludables, facilitando el bienestar diario de los usuarios.
Resumen generado con IA

El lemon pie destaca como uno de los postres más ricos y famosos en todo el mundo, reconocido principalmente por el equilibrio perfecto que presenta entre sabores dulces y ácidos. Esta tarta tradicional se compone de tres capas principales que incluyen una base de galleta, un relleno de curd de limón y una cubierta de merengue, donde cada elemento aporta una textura y un sabor distintivo a la preparación.

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La receta original utiliza ingredientes como manteca, azúcar y harina, lo que transforma al plato en un postre exquisito pero con un elevado aporte calórico, ya que una porción tradicional llega a contener entre 350 y 570 calorías. Sin embargo, existe una alternativa saludable que mantiene un sabor idéntico a la propuesta clásica, incorporando elementos más nutritivos y un menor valor calórico para el consumo diario.

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Cómo hacer el lemon pie sin harina

Para la base

  • 1 huevo
  • 2 cdas. avena
  • 2 cdas. coco rallado
  • Endulzante a gusto
  • Vainilla
  • 2 huevos
  • 3 cdas. grandes de queso crema
  • Ralladura y jugo de un limón
  • Endulzante a gusto

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  • En un bol, agregar un huevo. Añadir un chorrito de esencia de vainilla y endulzante al gusto.
  • Incorporar avena y coco rallado. La cantidad de avena es a ojo, hasta lograr una masa homogénea.
  • Colocar la mezcla en moldes individuales (como los de muffins o magdalenas) o en una budinera para obtener barritas. La idea es que la base quede como una capa uniforme en el fondo.
  • Llevar los moldes al horno hasta que la base esté lista.

    • Preparación del relleno

  • En otro recipiente, romper un huevo. Agregar una cucharada de queso crema o yogur para darle la consistencia cremosa.
  • Rallar la cáscara de un limón directamente sobre el bol. La ralladura es clave para el sabor intenso.
  • Exprimir el jugo del limón. La cantidad del jugo es a gusto para controlar la acidez.
  • Mezclar todos los ingredientes del relleno hasta obtener una consistencia homogénea y líquida.

    • Armado y cocción final

  • Una vez que la base esté pre-cocida, sacar los moldes del horno.
  • Con una cuchara, verter la mezcla del relleno sobre cada base, rellenando los moldes.
  • Volver a meter los moldes al horno. La cocción es rápida, solo hasta que el relleno se vea cuajado y firme al tacto.
  • Sacar del horno y dejar que las barritas se enfríen a temperatura ambiente.
  • Refrigerar hasta que estén bien frías. El frío intensifica el sabor y la textura.

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