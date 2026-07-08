Lemon pie sin harinas ni azúcar: cómo preparar la opción saludable para tus desayunos

Resumen para apurados
- Se difundió en Argentina una receta de lemon pie sin harinas ni azúcar orientada a personas que buscan desayunos saludables y de bajas calorías sin perder el sabor clásico.
- La versión tradicional aporta entre 350 y 570 calorías por porción debido a la manteca y el azúcar. Esta alternativa utiliza huevo, avena, coco rallado y queso crema en el horno.
- Esta propuesta refleja la creciente tendencia de adaptar postres clásicos a versiones aptas para diabéticos y dietas saludables, facilitando el bienestar diario de los usuarios.
El lemon pie destaca como uno de los postres más ricos y famosos en todo el mundo, reconocido principalmente por el equilibrio perfecto que presenta entre sabores dulces y ácidos. Esta tarta tradicional se compone de tres capas principales que incluyen una base de galleta, un relleno de curd de limón y una cubierta de merengue, donde cada elemento aporta una textura y un sabor distintivo a la preparación.
La receta original utiliza ingredientes como manteca, azúcar y harina, lo que transforma al plato en un postre exquisito pero con un elevado aporte calórico, ya que una porción tradicional llega a contener entre 350 y 570 calorías. Sin embargo, existe una alternativa saludable que mantiene un sabor idéntico a la propuesta clásica, incorporando elementos más nutritivos y un menor valor calórico para el consumo diario.
Cómo hacer el lemon pie sin harina
Para la base
- 1 huevo
- 2 cdas. avena
- 2 cdas. coco rallado
- Endulzante a gusto
- Vainilla
- 2 huevos
- 3 cdas. grandes de queso crema
- Ralladura y jugo de un limón
- Endulzante a gusto
Preparación del relleno
Armado y cocción final