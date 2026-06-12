La ciencia advierte que el fenómeno de El Niño ya empezó: los primeros efectos en el planeta

No había una fecha precisa en el almanaque para el inicio del fenómeno, pero para la ciencia finalmente llegó la confirmación oficial. Este jueves, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) advirtió que los primeros indicadores de El Niño ya se detectaron en el Pacífico ecuatorial, con un aumento significativo de las marcas térmicas que ya se mostró en los últimos meses. Y los científicos advierten que en un planeta que se calienta cada año, este fenómeno puede ocasionar estragos en el mundo.