¿Cómo seguirá el frío durante el invierno? El pronóstico del SMN hasta septiembre

Resumen para apurados
- El SMN de Argentina presentó en julio su pronóstico climático para el invierno, detallando la tendencia de temperaturas tras el fin de la reciente ola de frío polar.
- Tras registrarse temperaturas de hasta -7°C en julio, el SMN prevé ahora marcas superiores a la media en Cuyo, NOA y Córdoba, aunque no descarta irrupciones de aire frío.
- Esta previsión guiará la gestión de recursos en el invierno, aunque se insta a la población a seguir reportes diarios ante posibles irrupciones cortas de aire polar.
Ola de frío polar, entrada de masa de aire antártico, heladas y nevadas que marcaron niveles de alerta naranja y amarillo. Junio y principios de julio fueron meses en que las temperaturas mínimas reconfiguraron la manera en que vivimos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue el encargado de dar los avisos ante los fenómenos climáticos extremos y el rigor térmico que hizo descender los termómetros en el país. Una vez ya superadas esas instancias, ¿cómo seguirá el clima en el invierno?
El SMN dio el aviso del fin de la ola polar que rigió durante varias semanas en el país. Este domingo finalizó este fenómeno en la Argentina, lo que dio lugar a un marcado ascenso de las marcas térmicas. Sin embargo, la entidad climática precisó que solo Buenos Aires registró un periodo de bajas temperaturas extremas durante la semana del 1 al 5 de julio. De igual manera, en el resto del territorio nacional los registros oscilaron entre los -7°C y 0°C, mientras que las máximas no superaron los 10°C.
Radiografía de un comienzo de julio congelado
El frío extremo se concentró en la región del centro, principalmente en Buenos Aires durante 6 días, mientras que en el resto de las provincias el impacto osciló durante los días, por lo que el SMN no lo considera precisamente como una “ola de frío”. Sin embargo, se establece un importante descenso térmico en el comienzo de julio.
En cuanto a cómo seguirá el tiempo gélido en el resto del invierno, el SMN publicó su pronóstico trimestral que comprende julio-agosto-septiembre. La entidad climática hizo la aclaración de que este es un informe que comprende los valores medios en tres meses, por lo que no se descarta, especialmente a principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire polar que hagan descender los registros en forma marcada en períodos cortos de tiempo. Es por ello que el organismo recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta por valores extremos.
Qué esperar para los próximos meses en cada región
Una vez atravesado el inicio de la estación fría, el SMN prevé la mayor probabilidad de ocurrencia de una temperatura superior a la media en la región del NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba, donde existe un 50%-55% de probabilidades de que las temperaturas sean más calurosas que en anteriores períodos históricos.
En el caso del este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, la región del litoral, el noreste de Buenos Aires, La Pampa y el oeste y sur de la Patagonia, se advierte una probabilidad del 40-45% de que el tiempo sea Normal o superior a la normal para estas regiones durante el invierno. Por su parte, el este y el sur de Buenos Aires y la Patagonia tienen una probabilidad del 40% de registrar temperaturas normales.
¿Cómo entiende el SMN las categorías del pronóstico?
Para comprender con exactitud estos mapas de previsión, es fundamental saber cómo define el SMN las categorías de "normal", "superior a lo normal" e "inferior a lo normal". Para ello, los especialistas utilizan una metodología estadística llamada "terciles". El valor de los mismos se obtiene separando en tres partes iguales los datos históricos de temperatura y precipitación de la región, los cuales se ordenan previamente de menor a mayor.
En el caso de la temperatura, se considera que el tercil central (la categoría Normal) implica valores que se ubican aproximadamente 0.5°C por debajo o por encima del valor medio histórico. Cualquier registro que se proyecte por encima o por debajo de ese rango específico se clasifica como una temperatura inferior o superior a la normal.
De esta manera, un pronóstico que señala una mayor probabilidad en la categoría "Inferior a la normal" implica que los valores estimados serían inferiores al límite inferior del rango normal (los datos históricos más bajos). Por el contrario, la categoría "Superior a la normal" significa que los valores proyectados se ubicarán por encima del límite superior del rango normal (las marcas históricas más altas del área).