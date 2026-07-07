¿Cómo seguirá el frío durante el invierno? El pronóstico del SMN hasta septiembre

En cuanto a cómo seguirá el tiempo gélido en el resto del invierno, el SMN publicó su pronóstico trimestral que comprende julio-agosto-septiembre. La entidad climática hizo la aclaración de que este es un informe que comprende los valores medios en tres meses, por lo que no se descarta, especialmente a principio del trimestre, la ocurrencia de irrupciones de aire polar que hagan descender los registros en forma marcada en períodos cortos de tiempo. Es por ello que el organismo recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal, y consultar el sistema de alerta por valores extremos.