SociedadClima y ecología

Confirmado: comenzó El Niño y crecen las alertas por su impacto en el clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su alerta advirtiendo que las condiciones del Pacífico ecuatorial consistirían con el inicio de la fase El Niño.

Anomalías de la temperatura superficial del mar del 03 al 30 de mayo de 2026. Período de referencia 1981-2010. Imagen: NOAA-NCEP/CPC/SMN
Anomalías de la temperatura superficial del mar del 03 al 30 de mayo de 2026. Período de referencia 1981-2010. Imagen: NOAA-NCEP/CPC/SMN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina confirmó en junio el inicio del fenómeno de El Niño en el Pacífico debido al calentamiento de las temperaturas del agua.
  • Luego de un periodo de enfriamiento por La Niña, desde principios de 2026 se registró un calentamiento submarino en el Pacífico con temperaturas de hasta 6 °C sobre la media.
  • Este fenómeno global, que suele durar entre 9 y 12 meses, elevará las temperaturas mundiales y generará eventos climáticos extremos con impactos variables según la región.
Resumen generado con IA

Las alertas se cumplieron y después de un largo tiempo de advertencias que se acrecentaron en masa de noticias en el último tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno de El Niño/Oscilación del Sur, habría comenzado. De acuerdo con las observaciones de la entidad nacional, la actividad del Pacífico ecuatorial así como de la atmósfera, revelarían el inicio de la fase El Niño.

Invierno 2026 en Argentina: cómo estarán las temperaturas y qué pasará con la llegada de El Niño

Invierno 2026 en Argentina: cómo estarán las temperaturas y qué pasará con la llegada de El Niño

La actualización realizada el 12 de junio por el SMN revela el panorama que se está gestando en el océano Pacífico ecuatorial, consistentes con los pronósticos realizados para el trimestre junio-julio-agosto de 2026 que advertía un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño. La última advertencia reveló una circulación del viento que se condice con el calentamiento observado, mientras que los alisios debilitados y la circulación en los niveles altos, “estarían indicando el inicio de esta fase”.

El aviso del SMN ante un océano que se calienta 

De acuerdo con el SMN, durante el mes de mayo, la temperatura del agua del mar fue superior a los valores normales. El calentamiento se extiende desde la costa sudamericana hasta 160° al este aproximadamente. Las máximas anomalías se observan cerca de la costa sudamericana.

Desde julio de 2025 las temperaturas de agua de mar mostraron un enfriamiento sostenido en la mayoría de las regiones Niño, asociado al desarrollo de la fase fría o La Niña. Desde diciembre 2025/enero 2026 este enfriamiento comenzó a debilitarse gradualmente y desde febrero algunas regiones comenzaron a registrar anomalías positivas, es decir, más cálidas. Durante mayo, las regiones Niño tuvieron un calentamiento, manteniéndose todas con anomalías positivas, es decir, de mayor calentamiento del habitual.

Dinámica del fenómeno global

Estas crecientes anomalías en la superficie se deben a unas condiciones subsuperficiales inusualmente cálidas en el Pacífico tropical, con temperaturas que superan los 6 °C por encima de la media y que proporcionan una importante reserva de calor que contribuye al calentamiento superficial observado.

El Niño y La Niña son fases opuestas de la Oscilación del Sur de El Niño (ENSO), uno de los patrones climáticos naturales más poderosos de la Tierra.

Impactos globales

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento de la temperatura de la superficie del océano en el Pacífico ecuatorial central y oriental. Suele ocurrir cada dos a siete años y dura entre nueve y doce meses.

Por lo general, comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero, y sus repercusiones en las temperaturas globales suelen ser más pronunciadas en el segundo año posterior a su desarrollo.

Los efectos de cada evento de El Niño/La Niña varían según su intensidad, duración, época del año en que se desarrolla y su interacción con otros modos de variabilidad climática (como el Dipolo del Océano Índico). No todas las regiones del mundo se ven afectadas, e incluso dentro de una misma área, los impactos pueden ser diferentes. Incluso cuando ENSO es neutro, pueden producirse fenómenos meteorológicos extremos.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta amarilla por tormentas y lluvias: qué provincias serán afectadas este viernes 19 de junio

Alerta amarilla por tormentas y lluvias: qué provincias serán afectadas este viernes 19 de junio

El frío sigue pero el SMN activó alertas por viento y niebla en Argentina

El frío sigue pero el SMN activó alertas por viento y niebla en Argentina

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, viento y zonda afectarán a 11 provincias este jueves

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Frío extremo en Argentina: un anticiclón térmico provocará nevadas y lluvias los próximos días

Cómo estará el tiempo este jueves 18 de junio en Tucumán

Cómo estará el tiempo este jueves 18 de junio en Tucumán

Lo más popular
Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan
1

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse
2

El fin de la carrera para toda la vida: por qué la educación superior debe repensarse

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo
3

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina
4

Qué es la socioafectividad y por qué puede explicar el éxito de la selección argentina

La batalla de las encuestas en Tucumán
5

La "batalla de las encuestas" en Tucumán

Ranking notas premium
Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
1

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
2

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”
3

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño
4

Hace 19 años vive en un pueblo sin luz: así sigue el Mundial en el norte santiagueño

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio
5

A la espera de Milei, más de 2.000 policías estarán afectados a los festejos del 9 de Julio

Más Noticias
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

El simulador de vuelo oculto en Google Earth: volá hasta Tafí del Valle sin salir de casa

Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino de todos

Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino de todos

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Alerta por ciclogénesis: qué provincias tendrán lluvias y fuertes vientos tras la ola polar

Frío extremo y nevadas: más de medio país está bajo alerta amarilla este 24 de junio

Frío extremo y nevadas: más de medio país está bajo alerta amarilla este 24 de junio

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Colombia derrotó a RD Congo, clasificó a los dieciseisavos y ahora va por Cristiano Ronaldo

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Estiman que la UNT elegirá rector entre agosto y septiembre

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Quién es el psicólogo tucumano que hizo tambalear el juicio por el caso Loan

Comentarios