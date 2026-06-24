Confirmado: comenzó El Niño y crecen las alertas por su impacto en el clima

La actualización realizada el 12 de junio por el SMN revela el panorama que se está gestando en el océano Pacífico ecuatorial, consistentes con los pronósticos realizados para el trimestre junio-julio-agosto de 2026 que advertía un 90% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño. La última advertencia reveló una circulación del viento que se condice con el calentamiento observado, mientras que los alisios debilitados y la circulación en los niveles altos, “estarían indicando el inicio de esta fase”.