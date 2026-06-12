Advierten que el Niño será peor que otros años

“El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia”, afirmó la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que existe un 63% de probabilidades de que se produzca “un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero, situándose entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950”.