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Advierten que el Niño será peor que otros años

El fenómeno ya comenzó.

Advierten que el Niño será peor que otros años
Hace 4 Hs

El fenómeno de El Niño comenzó, dice la agencia meteorológica de Estados Unidos. Los científicos prevén que el patrón -asociado a sequías, inundaciones y temperaturas extremas- se intensifique a fin de año, cuando puede alcanzar una magnitud histórica.

El Niño es un fenómeno climático natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios globales en los vientos y las precipitaciones, así como condiciones meteorológicas erráticas. A pesar de ser natural, se suma al clima de un planeta que ya sufre con altas temperaturas debido a la quema de combustibles fósiles.

“El Niño ya está aquí y podría ser un evento para los libros de historia”, afirmó la meteoróloga Haley Thiem en un video explicativo de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos. En su último informe, los científicos de la NOAA señalaron que existe un 63% de probabilidades de que se produzca “un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero, situándose entre los eventos de mayor magnitud registrados desde 1950”.

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