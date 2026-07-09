El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela

El conmovedor mensaje del padre de Lucas Gámez

Con profunda emoción, Marcos Gámez pidió que quienes continúan buscando familiares no abandonen la esperanza. "El mensaje que queda de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe, tengan esperanza. Nosotros la tuvimos y la seguimos teniendo", expresó. También pidió que los operativos continúen para que otras personas puedan reencontrarse con sus seres queridos.