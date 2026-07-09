El desgarrador mensaje del papá de Lucas Gámez tras encontrar el cuerpo del nene argentino en Venezuela
Marcos Gámez confirmó que los restos encontrados corresponden a su hijo de 8 años, desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela. Con un emotivo mensaje, agradeció a los rescatistas y alentó a las familias que aún buscan a sus seres queridos.
Resumen para apurados
- Hallan en Venezuela el cuerpo de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que estaba desaparecido hace dos semanas tras el colapso de un edificio debido a un doble terremoto.
- Lucas vacacionaba en La Guaira cuando ocurrió el sismo. Tras un intenso operativo de rescatistas binacionales entre los escombros, su cuerpo fue localizado usando maquinaria pesada.
- El padre del menor agradeció el apoyo y pidió mantener la fe para hallar a otros desaparecidos, mientras la familia gestiona el traslado de los restos del niño hacia Caracas.
La confirmación del hallazgo del cuerpo de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanecía desaparecido tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela, puso fin a dos semanas de intensa búsqueda entre los escombros. Luego de conocerse la noticia, su padre, Marcos Gámez, habló públicamente por primera vez y compartió un conmovedor mensaje dirigido a las familias que todavía esperan encontrar a sus seres queridos.
En declaraciones a la prensa local, el hombre confirmó que los restos encontrados pertenecían a su hijo, quien era buscado desde el 24 de junio, cuando un edificio colapsó en La Guaira tras los sismos que afectaron a la región.
El conmovedor mensaje del padre de Lucas Gámez
Con profunda emoción, Marcos Gámez pidió que quienes continúan buscando familiares no abandonen la esperanza. "El mensaje que queda de todo esto es que los familiares que siguen buscando a su familia tengan fe, tengan esperanza. Nosotros la tuvimos y la seguimos teniendo", expresó. También pidió que los operativos continúen para que otras personas puedan reencontrarse con sus seres queridos.
El padre del niño aseguró que esa actitud también representaba la forma de ser de Lucas, a quien recordó como un chico profundamente creyente. "Él hablaba mucho de Jesús y de Dios", señaló al evocar a su hijo.
Además, reflexionó sobre el impacto de la tragedia y sostuvo que la experiencia debería servir para promover la solidaridad y la unión entre las personas, más allá de las diferencias.
El agradecimiento a los rescatistas
Durante su testimonio, Marcos Gámez dedicó un especial reconocimiento a todos los equipos que participaron de la búsqueda. Agradeció el trabajo de bomberos, rescatistas de distintos países, integrantes de la Fuerza Armada y voluntarios que colaboraron durante días para remover los escombros. También destacó el esfuerzo de quienes trabajaron manualmente en condiciones extremadamente difíciles.
Al mismo tiempo, pidió que las tareas de rescate continúen para asistir a las familias que aún aguardan noticias de desaparecidos.
Cómo encontraron el cuerpo de Lucas Gámez
De acuerdo con información confirmada por fuentes oficiales, el hallazgo se produjo luego de dos semanas de operativos ininterrumpidos en la estructura derrumbada.
Rescatistas argentinos trabajaron junto con equipos venezolanos y familiares del menor en turnos rotativos para revisar la zona. Finalmente, cuando se autorizó el uso de maquinaria pesada para retirar los bloques de mayor tamaño que todavía permanecían sobre el edificio, lograron encontrar los restos del niño.
El padre explicó que actualmente se cumplen los procedimientos correspondientes en la morgue de La Guaira y que la intención de la familia es trasladar el cuerpo a Caracas. También confesó que no pudo enfrentar personalmente ese momento y que otros familiares se hicieron cargo del reconocimiento.
Quién era Lucas Gámez
Lucas Gámez tenía 8 años, había nacido en Argentina y era hijo de padres venezolanos que residían en ese país. El 24 de junio viajó junto a sus tíos a La Guaira para disfrutar de un día de playa durante un feriado.
Después de pasar la jornada frente al mar, regresó al departamento donde se alojaban, ubicado en el segundo piso de uno de los edificios que colapsaron como consecuencia del doble terremoto. Desde ese momento permanecía desaparecido hasta que este miércoles se confirmó el hallazgo de sus restos.