Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”

La tragedia que golpeó al futbolista argentino Lucas Trejo continúa conmocionando tanto a Venezuela como a la Argentina. Días después de que se confirmara la muerte de su pareja, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, en el derrumbe de un edificio tras el terremoto en La Guaira, una de sus hermanas contó cómo atraviesa el jugador este dramático momento.