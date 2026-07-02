Habló la hermana de Lucas Trejo tras la tragedia en Venezuela: “Lo están sedando porque está muy mal”
Lucas Trejo perdió a su pareja y a sus dos hijos en el derrumbe de un edificio tras el terremoto en Venezuela. Ahora, su hermana reveló que el futbolista permanece en estado de profunda conmoción y pidió la presencia de su familia.
Resumen para apurados
- El futbolista Lucas Trejo se encuentra sedado en Venezuela tras confirmarse la muerte de su esposa e hijos en el derrumbe de su edificio por un sismo en La Guaira.
- El deportista se salvó al estar jugando un partido en Caracas. Tras el sismo, ayudó a remover escombros hasta el hallazgo de las víctimas. Su hermana pide que la familia viaje.
- La urgencia radica en que la familia viaje a Venezuela para acompañar a Trejo en la cremación y facilitar el regreso de todos a la Argentina en medio de una profunda conmoción.
La tragedia que golpeó al futbolista argentino Lucas Trejo continúa conmocionando tanto a Venezuela como a la Argentina. Días después de que se confirmara la muerte de su pareja, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa, en el derrumbe de un edificio tras el terremoto en La Guaira, una de sus hermanas contó cómo atraviesa el jugador este dramático momento.
Karen Trejo, hermana por parte de padre del deportista que milita en el club Marítimo de Venezuela, reveló que el estado emocional del futbolista es muy delicado y pidió que el resto de la familia pueda viajar cuanto antes para acompañarlo.
El desesperante relato de la hermana de Lucas Trejo
En diálogo con un noticiero regional, Karen explicó que durante las horas posteriores al terremoto la familia solo podía conocer novedades a través de una amiga del jugador y de un grupo de WhatsApp integrado por compañeros y allegados.
Según contó, no lograban comunicarse directamente con Lucas porque él permanecía en el lugar del derrumbe colaborando con la búsqueda de sus seres queridos. "Estaba sacando escombro por escombro" del edificio derrumbado.
Finalmente, el sábado 27 recibieron la peor noticia. La búsqueda concluyó con el hallazgo de los cuerpos de Yanina Maranella y de los dos hijos de la pareja. “Justo ese día estaban buscando las maquinarias y en el mismo grupo nos informan que encontraron los tres cuerpos”, recordó Karen.
Cómo se encuentra Lucas Trejo tras la pérdida de su familia
La hermana del futbolista también reveló que Lucas atraviesa un momento de profundo dolor y que permanece acompañado por personas cercanas en Venezuela, ya que ningún integrante de su familia se encuentra junto a él.
“A Lucas lo están sedando porque está muy mal y no tiene ningún familiar. Necesitamos que viajen lo más pronto posible porque mañana sería la cremación de los cuerpos y necesitamos que estén con él”, expresó.
Además, insistió en la necesidad de que sus familiares puedan llegar al país para brindarle contención en medio de la tragedia. “Lucas necesita sí o sí su familia allá. Tienen que darle los cuerpos de sus hijos y su esposa y venirse de nuevo para Argentina”, agregó.
El futbolista se salvó de la tragedia porque al momento del terremoto se encontraba disputando un partido en Caracas. Al enterarse del sismo, regresó de inmediato a La Guaira y participó de manera incansable en las tareas de búsqueda, hasta que horas después se confirmó el fallecimiento de su pareja y de sus dos hijos.