Regino Amado: "Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva"
Resumen para apurados
- Victoria Villarruel viajará a Tucumán por separado de Javier Milei para los actos del 9 de julio por la Independencia, según confirmó el ministro tucumano Regino Amado.
- Ambos mandatarios tendrán esquemas de seguridad y ceremonial independientes en Tucumán, en un contexto de marcada distancia política y protocolo coordinado por Casa Militar.
- El viaje por separado evidencia las tensiones internas en el Poder Ejecutivo nacional, lo que podría repercutir en la cohesión y gobernabilidad de la administración de Milei.
La vicepresidenta Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del presidente Javier Milei para participar de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia. Así lo confirmó este miércoles a LA GACETA el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, Regino Amado, quien explicó que ambas autoridades nacionales tendrán esquemas de organización independientes durante su estadía.
"Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe", afirmó el funcionario.
Consultado sobre la posibilidad de un encuentro entre Milei y Villarruel en Tucumán, Amado evitó hacer especulaciones y sostuvo que se trata de una cuestión que corresponde exclusivamente al ámbito nacional. En cuanto al Presidente, explicó que será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo en el aeropuerto Benjamín Matienzo y que ambos compartirán el traslado hacia la Casa Histórica, donde se desarrollará la tradicional Vigilia Patria.
"Seguramente ahí van a tener algunos minutos para conversar, darle la bienvenida y dialogar sobre los temas que consideren necesarios", señaló.
El ministro indicó además que el Gobierno provincial trabajó durante los últimos días junto con Casa Militar para coordinar todos los aspectos organizativos de la visita presidencial. "Desde el momento en que arriba el Presidente, todo el protocolo y el recorrido quedan bajo la organización de Casa Militar, con el apoyo de la Provincia, las fuerzas de seguridad y todas las áreas que sean necesarias", explicó.
Amado recordó que el acto central de la vigilia comenzará a la medianoche en la Casa Histórica con la entonación del Himno Nacional y la presencia de Milei, Jaldo y entre 10 y 11 gobernadores que, según estimó, acompañarán la ceremonia.
Además, invitó a tucumanos y turistas a participar de las actividades previstas tanto para este martes como para el miércoles 9 de julio, cuando se realizará el chocolate patrio, el Tedeum y el tradicional desfile cívico-militar en el parque 9 de Julio.
Seguridad
Respecto del operativo de seguridad, el funcionario señaló que también habrá un despliegue especial para prevenir incidentes durante los festejos patrios y ante eventuales celebraciones por los próximos partidos de la Selección Argentina.
"Si ganamos y festejamos está todo bien. Ahora no hay que pasar los límites y poner en riesgo a otras personas ni dañar los espacios públicos, que son de todos los tucumanos", concluyó.