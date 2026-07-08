Regino Amado: "Victoria Villarruel llegará a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y tendrá su propia comitiva"

"Está confirmado también que viene la vicepresidenta en otro vuelo. Ese ya es un tema nacional que tendrán que resolverlo o manejarlo como ellos dispongan. Desde Presidencia y desde la Vicepresidencia cada uno tiene su personal de seguridad, ceremonial y prensa, así que ella se va a mover de forma particular con la comitiva que la acompañe", afirmó el funcionario.